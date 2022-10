L'ANC denuncia a Westminster que, cinc anys després del referèndum, continua la repressió espanyola contra els catalans

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha visitat el Parlament britànic a Westminster, Regne Unit, on s’ha reunit amb el grup de parlamentaris APPG on Catalonia i ha mantengut diverses reunions amb parlamentaris del Partit Nacional Escocès i del Sinn Féin, acadèmics i entitats, a més de reforçar lligams amb la comunitat catalana de Londres.

La trobada va tenir lloc el passat dilluns i estava organitzada per una de les delegacions de de l'Assemblea al Regne Unit, ANC England, i el grup de treball interparlamentari All-Party Parliamentary Group (APPG) on Catalonia, creat el 2017 per fer un seguiment del conflicte català i desenvolupar vincles entre els dos territoris.

En la sessió, Dolors Feliu va presentar una ponència sobre les darreres notícies del moviment independentista i la política catalana i ha denunciat com, cinc anys després del referèndum d'independència de l’1 d’Octubre, continua la repressió contra els catalans.

En aquest sentit, va destacar l'escàndol del Catalangate i va recordar que hi ha milers de

persones processades per les seves idees polítiques: «Aquesta onada repressiva ha estat

planificada per les autoritats espanyoles per crear un efecte desmobilitzador entre els

independentistes».

Un altre tema que es va tractar va ser la taula de diàleg entre el Govern català i el Govern espanyol. «Vam advertir que no donaria fruits, i se'ns ha donat la raó. Es deia que el diàleg desjudicialitzaria el conflicte català, però des d'un primer moment el Govern espanyol es va negar a parlar d'autodeterminació, referèndum, amnistia o independència de Catalunya», va expressar Feliu.

La presidenta de l'ANC també va expressar que el conflicte català no és un afer intern i s'ha centrat en la feina que està fent i continuarà fent l’entitat per a pressionar les institucions europees, perquè no facin els ulls grossos davant el patiment de la ciutadania de Catalunya: «Els catalans som ciutadans europeus i, per tant, tenim certs drets que cal protegir. Si Espanya abusa dels drets fonamentals amb impunitat, això estableix un precedent perillós a la Unió Europea».

Durant la seva visita a Londres, Dolors Feliu ha mantengut reunions a porta tancada amb

parlamentaris del Partit Nacional Escocès i del Sinn Féin irlandès, per a entendre la situació actual dels territoris respectius i trobar maneres de continuar la cooperació i el compromís entre aquestes nacions, especialment amb la previsió de possibles futurs referèndums d’autodeterminació a Escòcia i Irlanda.

Dolors Feliu també s’ha reunit amb acadèmics de la Catalan Society de la Universitat de

Cambridge, i ha assistit a una reunió amb Privacy International, una ONG internacional amb seu a Londres que treballa per a protegir els drets digitals a tot el món, amb la qual han parlat sobre l'escàndol del Catalangate i la necessitat d’exigir responsabilitats als Estats que utilitzen el ciberespionatge per a vulnerar els drets fonamentals.