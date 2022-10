L'Esquerra independentista condemna «l'excepcionalitat i la repressió» de la Diada del 9 d'octubre: «Unim-nos contra la repressió! Unim-nos contra l'Estat!»

L'Esquerra Independentista ha condemnat aquest dissabte «l'excepcionalitat i la repressió» per part de la Policia espanyola envers el moviment unitari independentista durant els actes de celebració de la Diada del País Valencià del 9 d'octubre. Davant aquesta realitat, han reclamat «unitat popular» per a fer front als abusos de l'Estat espanyol.

En un comunicat, signat conjuntament per Alerta Solidària, Arran, COS, la CUP, Endavant i el SEPC, les organitzacions han criticat que la «persecució política» cap a l'Esquerra Independentista i el conjunt del moviment popular contrasta «amb la impunitat del feixisme i evidencia, una vegada més, que aquest és part constitutiva de l'Estat i s'alimenta ideològicament de l'espanyolisme». En aquest sentit, han recordat la condecoració del líder del partit ultra España 2.000 així com els manifestants que exhibiren simbologia feixista pels carrers de València.

Així, les organitzacions de l'Esquerra Independentista han insistit que la seva denúncia «no espera res de l'Estat», sinó més aviat es troba encaminada a «fer una crida a l'organització i alertar a la classe treballadora dels Països Catalans davant el retrocés en els drets conquerits amb la nostra lluita». En aquest sentit, recorden els abusos patits per part d'un «desplegament massiu» de la Policia espanyola amb «identificacions arbitràries, escorcolls i robatori i confiscació» de material polític.

D'aquesta manera, l'Esquerra Independentista ha assegurat que quan «el nostre poble pren consciència de classe i nacional esdevé una autèntica amenaça per l'Estat», tot recordant casos de repressió política viscuts arreu dels Països Catalans en els darrers anys. I és per això que fan una crida a la unitat d'acció. «Davant la repressió, però també davant la guerra, l'empobriment massiu i la pujada de preus estem obligades a unir-nos i construir una alternativa popular als governs actuals que trenque alhora amb l'avanç del feixisme. Passem de ser una amenaça, a ser una alternativa real per la classe treballadora dels Països Catalans. Unim-nos contra la repressió! Unim-nos contra l'Estat! Construïm l'alternativa. Construïm unitat popular!», han sentenciat.