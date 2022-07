Les Illes Balears i Andorra acorden avançar en el reconeixement mutu dels diplomes oficials de llengua catalana

El conseller de Fons Europeus, Universitats i Cultura, Miquel Company, s'ha reunit aquest dilluns amb la ministra de Cultura i Esports d’Andorra, Sílvia Riva, per abordar temàtiques compartides i comunes al tomb de la llengua i la cultura, amb la voluntat d'enfortir les relacions en aquests àmbits. La trobada s'ha celebrat abans de la rebuda als estudiants del Centre Carlemany de la Llengua Catalana de Praga per les estades lingüístiques que fan a Alcúdia.

Company i Riva han acordat treballar per a avançar en el reconeixement dels diplomes oficials de la llengua catalana en ambdós territoris. La formalització permetria ampliar les enteses ja existents entre el Govern i, en aquest cas, Catalunya i el País Valencià, i acréixer així el reconeixement mutu de les titulacions en català en tots els territoris de parla catalana.

La trobada també ha permès abordar i refermar el compromís dels dos governs per a continuar donant impuls a la Fundació Ramon Llull, després que fa unes setmanes el patronat aprovés la creació d'un comitè executiu. L'instrument permet prendre àgilment les decisions oportunes en cada moment i fer un seguiment del treball i les activitats que duu a terme la Fundació. Així, la ministra ha presentat al conseller el nou projecte que està treballant la fundació de mans de la nova directora, Teresa Colom, amb la voluntat de sumar les aportacions balears. La iniciativa té per objectiu recollir el testimoni, a través d'un documental, de les dones que han dedicat part de les seves vides al camp de les labors (enteses com el treball de cosir, brodar, teixir...), feina en la qual tradicionalment han coincidit en tots els territoris.

Finalment, i en matèria de patrimoni cultural, Riva i Company han tractat la possibilitat de compartir accions en relació amb els projectes de la tècnica de la pedra seca que ambdós territoris estan impulsant i sempre en coordinació amb els consells insulars, competents en temes de patrimoni.

A la reunió també hi han assistit el secretari autonòmic, Miquel Àngel Sureda; la directora general de Cultura, Catalina Solivellas; el director de l'Institut d'Estudis Baleàrics, Pere Malondra; el director de Política Lingüística d'Andorra, Joan Sans, i la segona secretària de l'Ambaixada d'Andorra a Espanya, Iolanda Arauz.

Setze anys d'immersió lingüística a Alcúdia

Després, Company i Riva han assistit a la rebuda als estudiants del Centre Carlemany de la Llengua Catalana de Praga, del Govern d'Andorra, que han fet estades lingüístiques a Alcúdia, amb el finançament de l'àrea de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears. La col·laboració entre el centre i l'Ajuntament d'Alcúdia ha permès que durant setze anys diferents estudiants que han assistit al Centre Carlemany de Praga hagin pogut desenvolupar estades lingüístiques a la ciutat mallorquina.

«Amb iniciatives com aquesta aprofundim en el coneixement de la llengua catalana dels estudiants a l'estranger que, després, tenen l'oportunitat de practicar la llengua en un àmbit local i diari», ha expressat el conseller.

«És un projecte internacional de foment de la nostra llengua que permet establir lligams amb altres institucions de l'àmbit catalanoparlant, projecte en què la finalitat fonamental de l'estada és la immersió de l'estudiant en un ambient lingüístic i cultural catalanoparlant, a una escala local, en el qual se senti acollit de manera càlida i familiar, i en el qual apreciï el valor afegit que suposa conèixer la nostra llengua», ha ressaltat la ministra.