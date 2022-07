L'Aplec Jove assoleix el 50% del finançament que necessita per a celebrar-se enguany

Els impulsors de l'Aplec Jove han posat en marxa una campanya de micromecenatge per a poder finançar la trobada d'enguany que es farà a Manacor. Es tracta d'un espai de trobada i debat del moviment juvenil mallorquí. Amb clara ambició transformadora, l’Aplec pretén ser una estructura per a aprofundir en la formació del jovent organitzat. Així mateix, vol promoure el diàleg entre diverses cultures polítiques i organitzacions.

A hores d'ara, quan falten 16 dies per a acabar-se la campanya de micromecenatge, ja han aconseguit superar el 50% del que necessiten aconseguir per a dur-lo a terme.

En què consistirà?

Després d’una primera edició l’any passat a Inca, han encarat l’organització d’un nou Aplec, ara a Manacor, el 3 de setembre. El format serà semblant, amb xerrades, tallers, debats i concerts, prioritzant la presència de joves en la tasca formativa. Aquesta vegada, però, volen donar major importància a l’àmbit teòric, aprofundint en la comprensió de la realitat que ens envolta. L'edició d’enguany duu com a títol 'Entendre Mallorca per transformar-la'. «El caràcter autogestionat de l’Aplec fa que aquest bot qualitatiu requereixi de la vostra ajuda per tirar endavant», expliquen.

A què es destinaran les aportacions?

Tot i que el grup impulsor de l’Aplec encara fa feina en l’organització de la trobada, i les despeses poden variar, tenen una previsió de pressupost aproximat:

Disseny 350

Marxandatge 450

Concert (només grups) 1.000

Logística i despeses 200

TOTAL 2.000



Quines són les recompenses que ofereixen?

Les recompenses estan dividides en dos grups: per a la gent jove (menys de 30 anys) que vulgui assistir a l'Aplec aquestes inclouen sempre entrada, que implica dret a assistència a les ponències, debats i concerts. A més, també hi ha opcions de camisetes, mocadors i bosses de tela, amb dissenys a càrrec de Guillem Contestí. Les recompenses del segon grup també inclouen marxandatge, però no entrada, i estan pensades per tota aquella gent que no pot assistir a l'Aplec per edat però que tot i així vol contrubuir a fer-lo possible.