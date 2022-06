Els veïns de Son Sardina voten massivament a favor de ser entitat local menor i contra la macrourbanització que preveu el PGOU

Resposta massiva a la consulta popular organitzada per la Plataforma Cívica 'Estimam Son Sardina' que tenia per objectiu conèixer l'opinió dels sardiners i sardineres sobre quin ha de ser el model urbanístic i el grau d’autonomia que volen per al futur del poble.

Aquest divendres, entre les 19.00 i les 22.00 hores s'ha celebrat una consulta popular amb la participació d'un total de 359 veïns del poble.

Els resultats de la consulta són els següents:

Les opcions en la votació:

Urbanisme de Son Sardina i Sa Garriga

No a la macrourbanització. Creixement mínim i exigència d’equipaments: 327 vots

Creixement limitat (uns 160 habitatges) i equipaments: 22 vots

Sí a la macrourbanització (550 habitatges): 0 vots.

Autonomia

Entitat local menor: 198 vots

Municipi independent: 94 vots

Barri de Palma: 47 vots.

A la consulta també s'hi registraren una desena de vots nuls segons han informat des de l'organització.