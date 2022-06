L’AMIC fa 25 anys i ho celebra amb la campanya 'Mitjans de proximitat, periodisme d’alta fidelitat'

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) compleix 25 anys i es converteix en l’entitat amb el col·lectiu més gran i divers de mitjans de proximitat als territoris de parla catalana, amb 500 capçaleres associades entre mitjans digitals i en paper. Una fita històrica per a una associació que va néixer el 1997 i que ha anat evolucionant i sabent-se adaptar als nous reptes de futur, però sense canviar la seva vocació de servei cap als associats. I és amb motiu del seu aniversari que l’AMIC ha decidit llançar la campanya 'Mitjans de proximitat, periodisme d’alta fidelitat'.

El president de l’AMIC, Ramon Grau, explica que és un eslògan que defineix la missió i la voluntat que l’Associació sempre ha defensat. «Perquè des de sempre som fidels als mitjans de proximitat professionals i de qualitat, propers a la gent i compromesos amb el bon periodisme. Això és el que ens ha portat a fer vint-i-cinc anys comptant amb la confiança de 500 mitjans i amb la fidelitat dels lectors; els coneixem bé i treballem per oferir-los la informació més rigorosa de la seva comunitat. Alta fidelitat, perquè estimem la premsa, perquè estimem la gent».

La imatge de la campanya, dissenyada per l’agència de publicitat Pixel i que compta amb les veus dels actors Jordi Boixaderas i Sílvia Bel, se centra en la fidelitat, la proximitat i el compromís amb el bon periodisme que és el que representen els mitjans de proximitat locals i comarcals per a la seva comunitat de lectors. Per a representar-ho, Pixel ha creat un cor de paper de diari, però que alhora uneix símbols del digital com comentaris, xarxes socials, newsletters... per tal de donar representativitat a tots dos suports, el paper i el digital. La campanya, que començarà a mitjans de la setmana vinent, es podrà veure i escoltar a TV3, Catalunya Ràdio i RAC 1, així com a les 500 capçaleres impreses i digitals que conformen l’AMIC.

D’altra banda, el pròxim 8 de juliol l’AMIC celebrarà la seva assemblea anual aquest any a la ciutat de Sant Cugat del Vallès, i serà allà on es presentarà la revista AMIC 25 anys que ha creat l’Associació i on s’ofereix una mirada de com es troba el sector avui dia, així com reptes de futur i tendències, i les experiències dels editors i editores que conformen els mitjans de l’entitat.

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació

L’AMIC representa a més de 500 publicacions en paper i digitals fortament arrelades arreu del nostre àmbit territorial, que conjuntament arriben a una tirada en premsa escrita en paper d’1.400.000 exemplars, mentre que en digital superen els 15.000.000 d’usuaris únics mensuals. Els eixos sobre els quals treballa l’AMIC són la utilitat, la representativitat i la professionalitat del col·lectiu per buscar el foment del periodisme de proximitat, allò que necessiten les ciutadanes i ciutadans, explicat per professionals coneixedors com ningú de les inquietuds de les diverses comunitats.

I és que en paraules del president de l’AMIC, els mitjans associats a l’entitat representen «un model singular amb una gran capil·laritat, una riquesa que el país ha de preservar. Si hi ha un col·lectiu de mitjans que des de sempre han contribuït a arrelar i a construir identitat, que han defensat la llengua i han esdevingut una eina de participació i pluralitat que enforteixen la democràcia i que són un filtre contra les falses notícies, són, en bona part, els mitjans de l’AMIC».