[VÍDEO] Puigdemont s'acomiada de la direcció de Junts reclamant mantenir «el compromís amb la independència»

L'expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha carregat contra l'Estat espanyol i ha reclamat a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i a l'exconseller Jordi Turull, que aquest dissabte assumiran el lideratge de Junts per Catalunya, que mantinguin el compromís amb la independència «enmig de tantes confusions, renúncies, divisions, descoratjament i desmobilització».

En la seva intervenció en el congrés que el partit celebra a Argelers, Puigdemont els ha demanat que no abandonin aquest objectiu: «Davant tantes confusions, renúncies, divisions, descoratjament i desmobilització, a Junts se'ns pot reconèixer, estant en el Govern o en l'oposició, com l'eina política que, malgrat tenir-ho tot en contra, sense drets, amb silencis i boicots, es manté compromesa i útil per a culminar el procés d'independència».

Segons ha dit Puigdemont, durant el seu discurs de comiat de la presidència del partit, tot «anirà bé» mentre la formació es reconegui en aquest objectiu i també ho facin els ciutadans que els voten, i ha acabat el seu discurs amb un 'Visca Catalunya lliure!'.

Abans, l'expresident català a l'exili ha argumentat que el fet que ell i altres implicats en l'1-O hagin de viure fora de Catalunya «no és normal», i creu que és una situació que s'allargarà en el temps i que «no es pot normalitzar».

«No és normal que portem quatre anys i mig anant i venint de Brussel·les, de Ginebra, de Waterloo i d'on sigui. El que no és normal és haver d'anar a visitar a algú a Waterloo. El que és normal i decent és visitar-lo només perquè se senti ben acompanyat», ha destacat.

Tot això després que la setmana passada el portaveu d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, etzibés al portaveu dels comuns en el Congrés espanyol, Jaume Asens, que deixés «d'anar tant a Waterloo».

Per a Puigdemont, que no ha citat explícitament a Rufián, «cal anar a Ginebra a veure a Marta Rovira i a Anna Gabriel, es pensi el que es pensi, i a Bèlgica a veure a Valtònyc, a Clara Ponsatí, a Toni Comin, a Lluís Puig» i a ell mateix.

Segons ha dit el dirigent independentista «és en l'exili on es preserven moltes de les coses que l'Estat voldria liquidades, com deia aquesta vicepresidenta d'infausta memòria», en referència a Soraya Sáenz de Santamaría.

Després de recordar que Junts es va fundar amb el fins ara secretari general de Junts, Jordi Sànchez, i el que serà el seu relleu en el partit, l'exconseller Jordi Turull, a la presó, ha acusat l'Estat de «no haver deixat d'accelerar la repressió des d'aquell infaust discurs del rei espanyol del 3-O».

Segons Puigdemont, el Govern espanyol «menteix i incompleix sistemàticament, però no al conjunt dels espanyols, sinó especialment als catalans, perquè els considera i considerarà ciutadans de segona o tercera».

«Ens castiga a tots els catalans perquè mantenim la majoria independentista. Li està fent de manera bruta la campanya a Salvador Illa: mentre votem malament i no al candidat correcte, no ens donaran el que mereixem, no ens dispensaran un tracte de primera», ha retret Puigdemont.

Corrupció del PSOE

I al fil d'això, el líder independentista ha assegurat que l'Executiu central, amb aquesta estratègia, està ajudant els socialistes catalans a configurar l'argumentari «que el país no va bé, i ho fa amb els diners de tots, i a això se'n diu corrupció política».

En l'àmbit de la justícia, ha criticat que Tribunal Suprem espanyol (TS) ha corregit la seva decisió inicial de rebutjar els recursos presentats contra els indults del 'procés', i ha afegit que «no és normal tenir jutges que semblen una extensió del grup parlamentari de Vox».

Puigdemont també ha acusat l'Estat espanyol d'«assetjar els catalanoparlants, com en els pitjors temps, amb la intenció de reduir el català a l'àmbit domèstic, i no a una llengua d'Estat, com és».

Per tot això, Puigdemont creu que l'Estat espanyol manté el «a por ellos» en tots els àmbits possibles, i ha apuntat que s'ha de partir d'aquesta situació per a poder fer política i no enganyar-se.

«Alguns s'instal·len en la normalitat, la reconciliació i una pacificació que els permeti anar fent si es vol enfortir un partit i prioritzar el benestar dels seus quadres. Però té conseqüències catastròfiques per als ciutadans», ha advertit Puigdemont.

Una d'aquestes conseqüències, ha explicitat, és que la inversió real de l'Estat a Catalunya el 2021 va ser el 35,7% de la pressupostada, mentre que a Madrid gairebé triplica l'executada en territori català.

«És el pes que mereixes per a l'Estat. Ho estàs disposat a acceptar durant anys? Collons, ja està bé!», ha exclamat l'expresident català, que ha erigit a Junts en l'únic partit que pot revertir aquesta situació.

