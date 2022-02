Comença el procés participatiu del Pacte Nacional per la Llengua, una de les prioritats del Govern català i una aposta estratègica com a eina de cohesió i progrés social del país.

La primera reunió del pacte ha servit per a presentar l’informe acadèmic 'Un marc sociolingüístic igualitari per a la llengua catalana'. Aquest informe servirà de base per al debat públic i el procés participatiu del Pacte Nacional per la Llengua, amb la voluntat que aquest procés tingui una base rigorosa.

El Pacte Nacional per la Llengua neix amb la voluntat d’aconseguir un acord de gran consens i suport.

Fase de recollida de propostes

Ara s’iniciarà la fase de reflexió i recollida de propostes que durarà del mes de març fins al juny. Tothom hi pot col·laborar a través del web pacteperlallengua.gencat.cat.

La previsió és que a la tardor s’assoleixi un acord en el marc del grup de treball. Aquest procés ha de conduir a la signatura el mes de desembre d’un document, el Pacte Nacional per la Llengua, que serà la base per al futur pla de política lingüística pluriennal.

Pacte Nacional

Els objectius del Pacte Nacional per la Llengua són:

Incrementar els nivells de coneixement col·lectiu de la llengua.

Facilitar al màxim el seu ús en tots els sectors, tot parant especial atenció als àmbits més rellevants en què té menys presència.

Potenciar l’adopció del català entre les persones que no el tenen com a llengua de partida.

Per aconseguir-ho, es parteix del diagnòstic de la situació actual de la llengua catalana i del debat i acord que ha de permetre dissenyar i dur a terme una política lingüística més transversal, més participativa i consensuada amb les forces polítiques, les organitzacions, les entitats i, en general, amb tota la població.