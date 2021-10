Detengut l'exvicepresident del Parlament de Catalunya Josep Costa

L'exvicepresident del Parlament de Catalunya Josep Costa ha estat detengut aquest dimecres per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Costa estava citat a declarar davant d'aquest tribunal el 15 de setembre per la causa oberta contra la mesa del Parlament per desobediència al Tribunal Constitucional però no es va presentar i ara l'han detengut per a dur-lo a declarar. Actualment és al calabós del TSJC i serà posat a disposició de la jutgessa Maeia Eugènia Alegret Burgués a les 14.30 hores.

L'acusació de desobediència el pretén castigar, juntament amb l'expresident Roger Torrent i els exmembres de la mesa Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado, per haver permès el debat de resolucions parlamentàries en favor de l'autodeterminació i de la reprovació del rei espanyol.

«En el seu moment, ja vaig dir que no reconeixia l’autoritat d’aquest tribunal per a jutjar els acords i debats d’aquest parlament. No era retòrica, no estic disposat a establir una taula de diàleg amb uns jutges i fiscals repressors que no tenen nocions bàsiques de què és la separació de poders. El meu objectiu és guanyar aquesta batalla a Europa, per això he decidit no presentar-me a declarar», va explicar Costa al setembre.