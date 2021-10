Les Balears, Catalunya i Occitània aposten per la transició verda per fer front a l'emergència climàtica

L'Euroregió Pirineus-Mediterrània (EPM) ha celebrat una reunió a Perpinyà amb representants dels tres territoris (les Illes Balears, Catalunya i Occitània) que ha servit per aprovar un posicionament comú sobre el canvi climàtic i per posar en marxa el full de ruta 2021-2030.

Els representants dels tres territoris que formen l'EPM reiteren el seu compromís, especialment sobre la inclusió lingüística i cultural, i concreten el pla d'acció per a la implementació de l'ambiciós full de ruta 2021-2030.

Després dels recents processos electorals que han tingut lloc en els territoris de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània (constituïda des del 2009 com a Agrupació Europea de Cooperació Territorial) els representants executius d'Occitània, les Balears i Catalunya s'han reunit a Perpinyà. La trobada, segons ha detallat el Govern, ha servit per reiterar la importància de la cooperació euro regional i definir les estratègies a implementar per assolir els objectius del nou full de ruta de l'entitat.

Amb l'objectiu de construir un futur resilient compartit a l'horitzó 2030, l'EPM ha validat el seu compromís i la voluntat d'actuar conjuntament per part dels nous representants: Nadia Pellefigue, vicepresidenta de la Regió d'Occitània / Pirineus-Mediterrània, responsable d'Educació superior, Recerca, Europa i Relacions internacionals, en representació de Carole Delga, presidenta de la Regió d'Occitània i actual presidenta de l'Euroregió; Antoni Vicens, director general de Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears; i Muntsa Vilalta, directora general d'Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya.

A la trobada s´han subratllat les prioritats d'aquesta cooperació euro regional:

1. La transició verda per fer front a l'emergència climàtica i ambiental, il·lustrada pel posicionament de l'Euroregió sobre el canvi climàtic.

2. L'economia circular i neutral en carboni, recolzada en la transició digital.

3. L'obertura al Mediterrani, en particular a través de partenariats estratègics a tota la conca.

4. La participació ciutadana, i més especialment dels joves, i la diversitat cultural, valors compartits al centre i a la base de la política euro regional.

Des d'aquesta perspectiva, l'EPM impulsa i participa en projectes de difusió cultural de tots els horitzons, recolzant així l'educació lingüística més variada i completa possible, valorant d'aquesta manera entitats com la Bressola a Occitània. Segons el Govern, l'obertura a totes les llengües i cultures permet una millor comprensió intercultural, base del dinamisme d'aquest ampli territori.

Davant d'aquests reptes de «gran envergadura» i amb un impacte en les nostres societats i agents en el territori, els membres de l'Euroregió han posat en relleu com l'horitzó 2030 representa una fita per demostrar la capacitat de cooperació euro regional per aportar més resiliència i sostenibilitat als seus territoris, amb una perspectiva cada cop més europea i internacional.

Segons ha assegurat el Govern, l'Euroregió «farà sentir la seva veu a Brussel·les per donar a conèixer el seu full de ruta davant dels reptes europeus, i també serà present a Glasgow durant la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic COP26, que se celebrarà a principis de novembre».

Per part de les Illes Balears, el director general de Relacions Exteriors, Antoni Vicens, ha destacat que «en aquest moment europeu molt especial, en el que s'està perfilant el futur d'Europa, i amb les circumstàncies derivades de la pandèmia, s'ha posat de manifest com en som de fràgils. Ara veiem les bones disposicions per fer possible aquest futur».

«El 2030 representa un objectiu molt important per a moltes agències arreu d'Europa, i l'Euroregió està en línia amb aquests reptes, per afavorir sinergies cada vegada més importants», ha manifestat el director general de Relacions Exteriors.