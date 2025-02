Presenten l’Associació de Víctimes DANA per a exigir responsabilitats a Mazón per la dana

Aquest divendres han presentat l’Associació Víctimes DANA octubre 2024, a la seu de la Societat Coral el Micalet, que activarà la via judicial per demanar responsabilitats per la gestió de la dana al president de la Generalitat, Carlos Mazón, i el seu Consell.

Ho faran assessorats per un gabinet jurídic i ara n’estudien l’estratègia. A més, també acompanyen emocionalment, amb suport de professionals, les persones que han patit pèrdues humanes.

Les representants han explicat que es troben en un moment embrionari i que van a poc a poc, perquè l’impacte de la dana encara no s’ha esvaït. Dins l’associació, que actualment funciona a través d’un grup motor amb una vintena de persones, hi ha gent que ha perdut éssers estimats, i gent que ha tengut pèrdues materials, perquè consideren que tots són víctimes de la negligència política del govern del País Valencià. Han declarat que tenen la intenció d’arribar a totes les zones afectades i «treballar braç a braç amb altres associacions i col·lectius que ja existeixen».

«Demanem responsabilitats socials, polítiques i judicials al govern valencià. Anirem a judici i on calga, estem recopilant informació per a demanar justícia», han anunciat.

Mariló Gradolí, la presidenta de l’associació, ha dit que sumaran el seu recurs i la seva querella als altres que ja hi ha interposats i que volen arribar, fins i tot, a les institucions europees per demanar justícia. «També actuarem en l’àmbit cívic i social per a ajudar a la visibilització de la condemna social de la nefasta gestió de la dana», ha dit. En aquest sentit, ha anunciat la convocatòria d’una concentració a les portes de les Corts el dijous 20 de febrer a les 9.00, quan els diputats hauran de votar si demanen o no la dimissió del president de la Generalitat. «Els recordarem que hi ha 227 morts i els demanarem que tinguen en compte el dolor del poble valencià a l’hora de votar, i que donen suport a la dimissió», ha conclòs.