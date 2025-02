Denuncien vulneracions de drets per part de l’Estat espanyol en el marc de l’Examen Periòdic Universal

Una vintena d'entitats de la societat civil han fet arribar a les Nacions Unides informes sobre vulneracions de drets humans per part de l’Estat espanyol, posant en relleu abusos de drets civils, polítics, culturals i socioeconòmics.

Les organitzacions han mostrat el seu compromís amb la defensa i promoció dels drets humans. Entre les recomanacions que les entitats han traslladat hi ha la demanda que es garanteixi l’aplicació de la Llei d’amnistia, la fi de la judicialització del conflicte Catalunya-Espanya, la protecció del model d’immersió lingüística, així com posar fi a la instrumentalització de la legislació antiterrorista per perseguir activistes i a l’espionatge il·legal, garantint una investigació exhaustiva del CatalanGate, entre d’altres.

El passat mes d’octubre l’Assemblea i l’Organització de Nacions i Pobles No Representants (UNPO) varen enviar una comunicació conjunta a l’Oficina de l’Alt Comissionat de Drets Humans, en el marc del quart Examen Periòdic Universal (EPU) del Regne d’Espanya, que tendrà lloc enguany al mes de maig.

A l’informe, s’hi detalla la politització i manca d’independència del sistema judicial a l’Estat espanyol, la criminalització del moviment independentista català, l’ús de falses acusacions de terrorisme, l’abús al dret a la intimitat a causa de l’espionatge il·legal contra independentistes i el soscavament de la llengua catalana a l’ensenyament.

L’Examen Periòdic Universal (EPU) és un mecanisme dissenyat per a supervisar com els estats membres de l’ONU implementen els tractats als quals estan subjectes en matèria de drets humans, amb l’objectiu d’abordar les preocupacions i despertar, donar suport, promoure i protegir els drets humans a cada país.

Les recomanacions

Les entitats sol·liciten als estats membres de Nacions Unides que, en el marc de l’Examen Periòdic Universal al que se sotmet Espanya a finals d’abril, traslladin a l’Estat espanyol les següents recomanacions:

• Desenvolupar un marc normatiu per protegir el dret a l’habitatge i posar en marxa una Estratègia d’Emancipació Juvenil.

• Garantir l'aplicació de la Llei d'Amnistia per posar fi a la judicialització del conflicte i treballar cap a una solució democràtica i pacífica del conflicte polític.

• Protegir el model d'immersió lingüística en català a les escoles per garantir-ne la continuïtat i l'efectivitat com a eina d’inclusió social.

• Establir mecanismes independents i transparents per supervisar i avaluar les actuacions dels cossos de seguretat i del sistema judicial, garantint la separació de poders i la rendició de comptes mitjançant investi gacions exhaustives quan es produeixin conductes indegudes o abusos.

• Posar fi immediatament a les pràctiques d’espionatge il·legal i dur a terme una investigació immediata, independent, exhaustiva i eficaç del CatalanGate, el cas d'espionatge amb Pegasus més gran documentat al món.

• Deixar d'instrumentalitzar la legislació antiterrorista per perseguir els activistes i l'oposició política en l'exercici del seu dret a la llibertat d'expres sió, de reunió pacífica i d'associació.

• Prohibir les identificacions per perfil ètnic-racial i complir els estàn dards mínims de drets humans en els procediments vinculats amb la gestió de les migracions i el refugi.

• Fer una reforma constitucional per considerar els drets econòmics, so cials i culturals drets fonamentals i tenir les mateixes garanties que els civils i polítics.

• Investigar la veritat sobre la desaparició forçada de menors que es va produir durant el règim franquista i el primer període democràtic a l’Estat espanyol (1936-1996).

• Incloure la perspectiva de drets humans en les diferents estratègies i plans sobre canvi climàtic.

• Desenvolupar normativa que reguli l’ús i el desenvolupament de la intel·li gència artificial sota paràmetres de respecte als drets humans.

• Incrementar la despesa pública en educació per assegurar la gratuïtat i l’accés universal a l’educació infantil (0-3 anys) així com reforçar el sistema de beques i ajuts d’estudi garantint la igualtat d’oportunitats educatives.

• Abordar estratègicament l’educació inclusiva i contra la segregació establint terminis, objectius i indicadors clars i ambiciosos.

• Donar compliment a les recomanacions internacionals per l'abolició de les contencions mecàniques regimentals a presos i limitar a 14 dies tots tipus de règim d'aïllament a les presons.

Entitats: Acció Cultural del País Valencià, Associació Catalana de Professionals, Amnistia i Llibertat, Assemblea Nacional Catalana, Associació Nativitat Yarza, Catesco, Centre Internacional Escarré per les Minories Ètniques i Nacionals, Fundació Catalunya Fons, Fundació Irla, Grup de Periodistes Ramon Barnils, Institut de Drets Humans de Catalunya, Irídia, La Intersindical, Language Rights, L’Associació Drets sexuals i reproductius, NOVACT, Observatori DESCA, Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors, Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, Sine Qua Non i USTEC·STEs-IAC.