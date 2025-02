La Iniciativa Legislativa Popular 'No es mi cultura' lliurarà més de 650.000 signatures per a eliminar la tauromàquia del patrimoni cultural

La Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 'No es mi cultura' ha anunciat «amb orgull» que el proper 17 de febrer a les 10.45 hores faran el lliurament oficial de més de 650.000 signatures davant el Congrés espanyol. Aquest acte històric marca el tancament d'una campanya sense precedents, l'objectiu de la qual és derogar la Llei 18/2013, que declara la tauromàquia patrimoni cultural i restringeix la potestat de comunitats autònomes i ajuntaments per a prohibir aquests espectacles.

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ha superat amb escreix l'objectiu inicial de 500.000 signatures, assolint al moment d'aquesta notícia un suport ciutadà de més de 650.000 signatures —xifra un poc superior al 2% de la població de l'Estat espanyol amb dret a vot.

La recollida de signatures continuarà fins al 16 de febrer i continuen arribant plecs per a ser comptabilitzats, per la qual cosa la Comissió Promotora de la ILP creu que per al dia del lliurament oficial la xifra s'aproparà molt a 700.000 signatures.

L'èxit de la campanya no només rau en el nombre de firmes recollides, sinó també en la diversitat i el compromís de la gent que hi dona suport. Aïda Gascón, membre de la Comissió Promotora de la ILP, destaca: «Hem superat àmpliament el llindar necessari, fet que demostra el rebuig de la societat espanyola cap a la tauromàquia com a patrimoni cultural. Cada firma representa una veu que clama per una cultura més ètica i respectuosa amb els animals».

Per la seva banda, Cristina Ibáñez, també integrant de la Comissió, afegeix: «Aquest suport massiu reflecteix el desig de la ciutadania d'avançar cap a una cultura que no celebri el maltractament animal. És un triomf de la democràcia participativa i de la consciència col·lectiva».

Tornar les competències a ajuntaments i governs autonòmics

La ILP cerca que el Congrés espanyol debati la derogació de la Llei 18/2013, tornant a les comunitats autònomes i municipis la competència per a prohibir o regular espectacles taurins. «És essencial que les administracions puguin decidir quines pràctiques culturals representen veritablement la seva població. La tauromàquia no pot continuar sent imposada des del govern central», explica Gascón.

La promulgació de la Llei 18/2013, que va declarar la tauromàquia com a part del patrimoni cultural d'Espanya, no només va atorgar a aquesta pràctica un blindatge jurídic especial, sinó que també va eliminar les competències autonòmiques i municipals per a regular o prohibir espectacles taurins. Abans de la seva aprovació, les competències en cultura i d'espectacles requeien en les comunitats autònomes. Tot i això, la llei va establir un marc legal estatal que preval sobre les decisions locals. Aquest canvi ha tengut conseqüències concretes, com l'anul·lació de la llei catalana del 2010 que prohibia les corregudes de toros i la normativa de les Illes Balears del 2018 que impedia la mort del toro a la plaça, evidenciant com aquesta legislació soscava la capacitat dels diferents territoris per a protegir el benestar animal i adaptar-se als valors de la seva ciutat.