[VÍDEO] Alumnes de la Universitat d’Uvieu denuncien discriminació i amenaces per fer servir l’asturià

Un grup d’alumnes de l’especialitat d’asturià del màster de professorat de la Universitat d’Uvieu ha denunciat que són discriminats pels professors i per la Universitat pel fet de fer servir la seva llengua, l’asturià, a classe.

Segons expliquen, a l'hora de fer treballs i exàmens en asturià, els professors els han arribat a dir: «Correu el risc que no ho entengui i us baixi la nota». A més, assenyalen que la coordinació del màster ha donat instruccions als professors perquè no acceptin cap treball en asturià «perquè el castellà és la llengua vehicular de la titulació».

Davant aquesta situació de discriminació lingüística, el degà va convocar els estudiants i les dues coordinadores del màster a una reunió a l’aula de convivència. Però lluny d'aportar una solució, el degà va arribar a dir que, si continuaven amb la mateixa actitud, l’any vinent podrien desaparèixer places de l’especialitat d’asturià del màster.

L'entitat Iniciativa pol Asturianu ha donat suport a la denúncia dels estudiants i critica els obstacles que troben per a fer servir l’asturià. L’entitat recorda que el punt 2 de l’article 7 dels nous estatuts de la Universitat d’Uvieu, aprovats el desembre del 2024, estableix: «La llengua asturiana serà objecte d’estudi, ensenyament i investigació en els àmbits que corresponguin. Així mateix, el seu ús tindrà el tractament que estableixin l’estatut d’autonomia i la legislació complementària, i es garantirà la no-discriminació de qui la faci servir». La llei d’ús i promoció de l’asturià també empara l’ús d’aquesta llengua i reconeix el dret de fer-la servir oralment i per escrit.

L’organització demana una resposta contundent del rector, Ignacio Villaverde, d’acord amb la normativa interna de la universitat, i considera que la Universitat d’Uvieu no pot permetre discriminacions lingüístiques.