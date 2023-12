El Ministeri espanyol d'Educació proposa a les Comunitats que en l'Educació Primària i Secundària no s'utilitzi el telèfon mòbil

El Ministeri espanyol d'Educació, Formació Professional i Esports ha proposat a les comunitats autònomes que en l'Educació Primària i Secundària no s'utilitzi el telèfon mòbil en horari lectiu.

No obstant això, la proposta d'Educació permetria la utilització del mòbil a Secundària en classe presencial quan així ho estableixi el professor perquè el seu projecte pedagògic el requereixi.

Així ho ha anunciat aquest dimecres la ministra d'Educació, FP i Esports, Pilar Alegría, en roda de premsa després de presidir la reunió sectorial d'Educació.

Durant la reunió, la ministra ha traslladat a les comunitats autònomes la necessitat de reunir-se els primers dies de gener «per cercar una solució consensuada i adequada per part de tots per poder donar resposta a aquesta preocupació que comparteixen les famílies» respecte a l'ús dels telèfons mòbils. «Ens veurem, reflexionarem i debatrem, per intentar generar solucions i respostes», ha dit.

«Volem asseure'ns amb les Comunitats, posteriorment tendré una reunió amb el Consell Escolar i anirem amb una proposta. La majoria de les comunitats autònomes ja tenen el seu full de ruta», ha afegit.

La Conferència Sectorial d'Educació s'ha reunit aquest dimecres per primera vegada en aquesta Legislatura per abordar com es resolen els tràmits per a la incorporació dels alumnes en pràctiques de Formació Professional a la Seguretat Social i aprovar el repartiment de 330 milions d'euros a les comunitats autònomes, en una reunió presidida per la ministra d'Educació, Formació Professional i Esports, Pilar Alegría.

A partir de l'1 de gener els alumnes en pràctiques de Formació Professional i els universitaris començaran a cotitzar a la seguretat social. Aquesta mesura afectarà 1.100.000 estudiants en pràctiques d'FP, que començarà a cotitzar en 2024. El Govern espanyol cobrirà el primer any de cotització dels alumnes en pràctiques.