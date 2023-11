Ara també imputen Puigdemont per terrorisme: un imputat per ser del Tsunami va dir al seu secretari que «suposo que des d'Òmnium informaran directament el president»

Mentre el 'poli bo' es reuneix amb Carles Puigdemont i fa veure que el reconeix com a interlocutor, el 'poli dolent' l'acusa de terrorisme per tenir relació amb el moviment popular no violent Tsunami Democràtic.

Si la deducció de la Guàrdia civil per implicar la secretària General d'ERC, Marta Rovira, era forçada, la de Puigdemont és directament surrealista: s'imputa Puigdemont perquè el seu nom apareix en un missatge que figura al dispositiu analitzat de Josep Lluis Alay enviat per Jesús Rodríguez: «Dilluns 26 d'agost es donaran a conèixer els perfils de la campanya Tsunami Democràtic com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem. Suposo que des d'Òmnium informaran directament el president Puigdemont. T'ho avanço perquè en tingui constància».

L'Audiència Nacional espanyola ha imputat, a més de l'expresident Carles Puigdemont, la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, i deu persones més en la causa de Tsunami Democràtic, oberta per «terrorisme».

La decisió l'ha pres el jutge Manuel García-Castellón, que també va instruir la causa dels CDRs. El magistrat fa aquest pas després de rebre, divendres, un informe de la Guàrdia Civil que situa la secretària general d'Esquerra com a coordinadora de les protestes per la sentència del procés.

De tots els citats, a l'únic que la Guàrdia Civil no atribuïa cap paper concret a l'organització del Tsunami és, justament, Carles Puigdemont.

«Perquè es pugui defensar»

Ara, en una interlocutòria de 34 pàgines, el magistrat ofereix a Puigdemont, en tractar-se d'un diputat del Parlament Europeu, i abans de cursar el suplicatori corresponent, la possibilitat de comparèixer voluntàriament davant l'Audiència Nacional espanyola.

I és que en la interlocutòria de García-Castellón s'explica amb sarcasme que, se'l cita com a investigat «perquè tengui l'oportunitat de defensar-se».

Segons el jutge, no es pot fer en «cap altra condició que no sigui la d'investigat, assistit de lletrat i oferint-li l'oportunitat de defensar-se, atès que l'interrogatori versaria sobre qüestions de caràcter evidentment incriminatori».

Resposta de Puigdemont

Per la seva banda, Carles Puigdemont ha qualificat la imputació d'un nou «¡A por ellos!» i acusa l'Estat de reviure «un cop d'estat» permanent, ja «sigui amb sabres o amb togues».

El total d'investigats

A banda de Rovira i Puigdemont, la resolució acorda citar com a investigats Josep Lluís Alay, Oriol Soler, Xavier Vendrell, Marta Molina, Josep Campmajó, Jesús Rodríguez, Jaume Cabaní, Oleguer Serra i Nicola Flavio Giulio Foglia.

A més acorda citar com a testimonis l'aleshores portaveu d'ERC, Marta Vilalta, i el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, a fi d'esclarir el que va passar a la reunió a Ginebra, i la participació que hi van tenir els diferents líders que van assistir-hi.