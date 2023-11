Rebel·lió al CGPJ: «l'amnistia suposa l'abolició de l'Estat de dret a Espanya», diuen els membres més conservadors

Vuit vocals del sector més conservador (els designats pel PP) del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) han sol·licitat al president Vicente Guilarte la celebració d'un ple extraordinari per a mostrar el rebuig de l'òrgan de govern dels jutges a la futura llei d'amnistia que es prepara.

Els consellers que han cursat la sol·licitud són Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad i María Ángeles Carmona, tots nomenats a proposta del Partit Popular.

Segons fonts del CGPJ, està previst que registrin la petició aquest dijous i el Ple podria celebrar-se dilluns que ve. La data exacta dependrà de la decisió que adopti el president interí de l'òrgan de govern dels jutges, els membres del qual compliran el mes vinent de desembre cinc anys amb el mandat caducat.

«L'abolició de l'Estat de Dret a Espanya»

Els vuit vocals citats demanen reunir el Ple per a debatre una declaració institucional contra la norma que el PSOE està ultimant amb ERC i Junts, en el marc de les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez com a president el Govern espanyol.

Malgrat que encara no es coneix el text de la futura llei, que està previst es registri en els pròxims dies en el Congrés, els vocals més conservadors donen per fet que tendrà efectes de «degradació» per a l'Estat, «quan no d'abolició de l'Estat de Dret a Espanya». Afegeixen que quan s'apliqui l'amnistia als encausats pel 'procés', l'Estat de Dret a l'Estat espanyol «passarà a ser una mera proclama formal que inevitablement haurà de produir conseqüències en perjudici de l'interès real d'Espanya».

Que se senti el CGPJ

Si la iniciativa es presentàs a través d'un projecte del llei del Govern espanyol seria obligatori recaptar informe del CGPJ però, com que es tramitarà mitjançant una proposició de llei dels grups parlamentaris, aquest informe no serà necessari. Per això els vocals exigeixen un ple extraordinari per deixar clara l'opinió del Consell.

Els signants de l'escrit denuncien expressament que la llei es pacti amb partits com Junts, «dirigit per un pròfug de la justícia que es beneficiarà personalment de la mesura», en referència al president Carles Puigdemont.

A més, carreguen contra Pedro Sánchez per argumentar que l'amnistia s'adoptarà en «interès d'Espanya» per «impedir un eventual govern de partits de dreta en cas que hi hagués repetició electoral». «Confondre l''interès d'Espanya' amb l'interès del president del Govern en funcions per a evitar la hipotètica formació de governs de partits d'una ideologia diferent de la seva és una cosa manifestament incompatible amb l'alternança política», opinen.

«És inconstitucional»

En aquest context, aspiren al fet que el Ple del CGPJ deixi clara la inconstitucionalitat de l'amnistia, ja que, segons apunten, aniria en contra del principi bàsic del pluralisme polític. També recalquen que exceptuar «l'aplicació de la llei per a impedir l'acció en curs dels tribunals o deixar sense efecte la que ja s'hagués produït mitjançant sentències fermes, convertint en lletra morta aquestes sentències, és una cosa rotundament incompatible amb el principi d'Estat de Dret en el qual es va voler constituir Espanya i efectivament es va constituir... almenys fins ara».