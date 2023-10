Vicenç Vidal: «Amb la proposta de llei d'amnistia de Sumar se supera la judicialització del conflicte entre Catalunya i Espanya»

El diputat de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, ha explicat aquest dimecres que celebra la presentació de proposta de llei d'amnistia de Sumar que, impulsada per l'advocat i dirigent de Catalunya en Comú Jaume Asens i coordinada pel catedràtic de la Universitat de Castella-La Manxa Nicolás Garcia Rivas, va presentar-se dimarts a Barcelona.

Per a Vidal la proposta de dictamen presentada és una possibilitat de «posar el marcador a zero» i poder «desjudicialitzar el conflicte entre el poble de Catalunya i l'Estat espanyol» i n'ha destacat el «caràcter ample» que només exclogui «aquells membres de cossos policials que cometeren actes de violència especialment notòria». L'electe de Sumar MÉS ha valorat la «tasca excel·lent» de l'equip redactor «amb la presència d'un jurista de prestigi de les Illes Balears com Antoni Llabrés».

Per al diputat mallorquí «els excessos repressius comesos pel govern i la judicatura espanyola arran dels fets de 2017 i l'ànim punitivista que hi havia darrera l'aplicació del 155 només han portat tensió i estancament a la política catalana i espanyola» i ha afegit que cal «un consens de totes les forces de tradició democràtica i catalanista per poder reprendre el camí de la política i el diàleg».

Vidal ha recordat que «estats europeus com el Regne Unit proposen amnisties molt més agosarades» en referència al pla del govern britànic d'una amnistia global per als crims polítics comesos durant trenta anys a Irlanda del Nord on hi ha, encara, uns 1.000 assassinats sense resoldre, i ha clos reflexionant que «en el conflicte català el caràcter pacific i no violent dels actes de desobediència civil que han estat perseguits va ser, sempre i en tot moment, absolut».