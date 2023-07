La campanya 'La universitat, en català!' recull un total de 88 queixes per discriminació lingüística durant el curs 2022-2023

La campanya 'La universitat, en català!' ha recollit durant aquest curs 2022-2023 un total de 88 queixes per discriminacions lingüístiques a la universitat.

La iniciativa, impulsada per Plataforma per la Llengua, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya (FNEC) i el Bloc d'Estudiants Agermanats (BEA), va arrencar l'octubre del 2021 amb l'estrena d'una web per facilitar les denúncies.

De llavors ençà, cada quadrimestre informen de l'evolució de les vulneracions i de la situació de la llengua a les universitats catalanes, valencianes i balears. A través d'un formulari web, amb un tràmit de menys de cinc minuts, els estudiants poden fer arribar les denúncies a l'entitat i alhora al servei de queixes que cada universitat posa a disposició.

De les 88 queixes registrades:

41 han estat perquè una assignatura que s'havia d'impartir en català finalment es va impartir en un altre idioma (el 46,6 % del total)

29 per manca d'oferta d'assignatures en català (32,9 %)

18 per la vulneració d'altres drets lingüístics (20,5 % del total)

Les queixes recopilades enguany són menys que les registrades durant el primer curs (quan en van ser 333) i les dades d'aquest segon quadrimestre també confirmen un descens continuat de queixes en tots els quadrimestres d'ençà de l'arrencada de la campanya.

Per l'ONG del català, això s'explica perquè ara molts alumnes es queixen a les seves universitats directament i, per tant, no deixen constància de les queixes al portal de la campanya. L'entitat considera que això és positiu perquè significa que les universitats han creat els procediments oficials necessaris per tractar les vulneracions lingüístiques i resoldre-les internament, i que els han comunicat de manera adequada per aconseguir que funcionin sols.

En gairebé totes les universitats del territori incloses en la campanya hi ha hagut queixes per motius lingüístics, però el nombre de queixes ha variat molt segons la universitat. A Catalunya s'han recollit fins a 72 denúncies, al País Valencià només se n'han recollit 11, i a les Illes Balears, 5.