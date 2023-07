[VÍDEO] L'extrema dreta perd més de 600.000 vots i 19 escons

Tot i que els sondeigs electorals auguraven majoria absoluta per al PP i VOX, finalment han aconseguit entre les dues formacions polítiques 169 escons. Cal destacar, sobretot, la inesperada desfeta de l’extrema dreta, que ha perdut més de 600.000 vots i 19 escons. Així, el partit d'Abascal ha passat de tenir 52 diputats a només 33 i no serà clau per a la formació d'un nou govern a l'Estat espanyol.

Després de materialitzar-se la reculada de VOX i, havent abandonat el triomfalisme que els caracteritza, Santiago Abascal va voler lliurar-se de sortir a valorar els pèssims resultats de la formació. De fet, hi ha un vídeo en què veiem com ho intenta.

"Yo no iba a subir... esto no estaba decidido".



La prueba de la debacle de Vox es que Santiago Abascal NO quería subir al andamio a hablar con sus seguidores. Al final lo ha hecho a regañadientes.



A les Balears, l'extrema dreta també ha perdut vots i un diputat dels dos que varen aconseguir en les darreres eleccions espanyoles. Així, serà només Jorge Campos qui se n'anirà cap a Madrid. Al Senat, no han aconseguit cap representació.