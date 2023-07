Representants independentistes condemnen que Yolanda Díaz (Sumar) declari que «el referèndum no està sobre la taula»

Diversos representants de les forces polítiques independentistes han condemnat aquest dijous les recents declaracions de Yolanda Díaz, líder de la formació Sumar, en una entrevista al programa 'El programa d'Ana Rosa'. Durant l'entrevista, Díaz ha assegurat que el referèndum d'autodeterminació «no està sobre la taula».

Aquesta afirmació ha generat una gran controvèrsia entre diversos representants de les forces polítiques independentistes i altres membres de la societat civil, que han expressat la seva desaprovació a través de Twitter i han destacat la importància de donar veu al poble català en aquesta qüestió cabdal.

A Catalunya van guanyar dues eleccions al Congrés amb el referèndum per bandera. Però ara Yolanda Díaz contradiu els Comuns catalans i ho enterra.



Política no és seguir les modes. Els drets democràtics es defensen. Més encara si davant hi tens Ana Rosa i li pots plantar cara. pic.twitter.com/UXztHhcv2n