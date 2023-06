El Consorci de Bombers de la Generalitat Valenciana discrimina els catalanoparlants en les proves de promoció

Plataforma per la Llengua ha denunciat aquest dimecres que el procés de selecció organitzat per la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d'Emergències (SGISE) va obviar el català i només va facilitar els exàmens en castellà.

Un dels candidats a bomber es va posar en contacte amb l'entitat per tal de denunciar que va demanar el text de la prova de coneixements i del test psicotècnic en català, però li van respondre que «ho senten molt, però que no havien contemplat tindre una versió en valencià».

D'aquesta manera, l'ONG pel català constata que el Consorci de Bombers de la Generalitat Valenciana ha incomplert la Llei de Funció Pública Valenciana, que reconeix el dret de fer les proves selectives i de rebre els enunciats en català. Els enunciats de la prova estaven únicament en castellà, i per aquest motiu, l'entitat ha demanat que s'anul·lin les proves i es tornin a fer «garantint els drets lingüístics i la igualtat d'oportunitats».

A més, Plataforma per la Llengua també acusa l'organisme públic d'haver vulnerat l'article 5 de la Llei d'Ús i Ensenyament del valencià, que determina que «l'administració adoptarà les mesures que calguen per a impedir la discriminació de ciutadans o activitats pel fet d'usar qualsevol de les dues llengües oficials, així com per a garantir l'ús normal, la promoció i el coneixement del valencià».

Des de Plataforma per la Llengua han recordat que el gener del 2022 les preguntes dels exàmens d'estabilització del cos de bombers del Consorci Provincial de Bombers d'Alacant van estar traduïdes de forma automàtica al català i van incloure diversos errors que en dificultaven la seua comprensió, «un clar greuge comparatiu per aquelles persones que van decidir fer l'examen en català, respecte dels candidats que van demanar l'examen en castellà».