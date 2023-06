El Govern espanyol endarrereix la retirada de les màscares en centres de salut i farmàcies

El ministre de Sanitat espanyol, José Manuel Miñones, ha negat que la retirada definitiva de l’obligació de les màscares en centres de salut i farmàcies formi part de les qüestions a abordar al Consell de Ministres.

La mesura, que havia estat confirmada pels experts del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries que dirigeix Fernando Simón, no es posarà en marxa de moment. I és que encara falta que aquesta mesura, que va enmig d'un decret anticrisi contra la Covid, sigui aprovada per un Consell de Ministres per al qual encara no hi ha data. Serà, ha dit Miñones, «tan aviat com sigui possible».

El ministre ha evitat donar una data concreta per a la fi de l'obligatorietat de les màscares en aquests àmbits: «Quan dic una data, després estarem pendents d'aquesta data i, si no es compleix aquesta data, estaria incomplint el que estic dient avui».

En tot cas, ja ha confirmat que no serà al Consell de Ministres d'aquesta setmana.