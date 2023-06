Amnistia Internacional eleva a 37 morts i 77 desapareguts fa un any en la tanca de Melilla i Marlaska diu que va ser una actuació impecable

Amnistia Internacional i la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR) han elevat a 37 morts i fins a 77 desapareguts les víctimes dels successos ocorreguts fa un any en la tanca de Melilla, quan al voltant de 2.000 migrants i refugiats subsaharians varen intentar entrar a la colònia espanyola de Melilla des del Marroc.

Malgrat aquestes xifres, Amnistia Internacional denuncia que les autoritats d'Espanya i Marroc no han fet fins ara una investigació «efectiva i independent» sinó que per contra, «han encobert i obstaculitzat», la qual cosa deixa desenes de famílies en una «situació d'angoixa».

«Les famílies de les persones mortes o en parador ignorat estan atrapades en la incertesa mentre l'aparent encobriment de les autoritats espanyoles i marroquines obstaculitzen els seus intents d'esbrinar el que va succeir als seus sers estimats i els seus esforços per a obtenir justícia, veritat i reparació», ha manifestat Amnistia Internacional, la vespra del primer aniversari d'aquells successos.

Tal com ha assenyalat la secretària general d'Amnistia Internacional, Agnès Callamard, les autoritats espanyoles i marroquines «no tan sols continuen negant qualsevol responsabilitat, sinó que frustren els intents d'esbrinar la veritat».

Callamard ha precisat que almenys 22 cossos segueixen en una morgue al Marroc i ha denunciat que «són bloquejats» els esforços per a identificar a les persones mortes i que les autoritats «no han fet cap intent» de repatriar les restes de les víctimes.

A més, Amnistia Internacional ha afegit que les autoritats d'Espanya i el Marroc no han facilitat una llista completa de noms de les víctimes i de les causes de la seva mort, ni tampoc imatges de les càmeres de vigilància que podrien servir de base per a una investigació.

En concret, lamenta que les autoritats espanyoles es varen negar a obrir una investigació independent i, al desembre de 2022, la fiscalia va arxivar la seva investigació sobre les morts al·legant que no havien trobat indicis de conducta delictiva per part de les forces de seguretat espanyoles.

Respecte a les autoritats marroquines, l'organització assenyala que no han obert cap investigació sobre l'ús de la força pels seus agents de fronteres i han fet «pràcticament impossible» que famílies i ONG cerquin les persones en parador ignorat i les mortes.

Mentrestant, Amnistia Internacional ha denunciat que les autoritats espanyoles «han continuat duent a terme pràctiques il·legals a les fronteres, com a expulsions col·lectives, en les quals sovint es fa ús excessiu de la força» i que, en el costat marroquí de la frontera, «continuen impedint que les persones subsaharianes negres aconsegueixin territori espanyol per a sol·licitar asil».

El ministre espanyol diu que l'actuació va ser «impecable»

El Ministeri de l'Interior ha defensat un any després de la tragèdia al costat de la tanca de Melilla la investigació que va dur a terme la Fiscalia General de l'Estat que es va arxivar «corroborant que cap fet tràgic va tenir lloc a Espanya» i que l'actuació dels agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat va ser «irreprotxable».

Fonts del Ministeri que dirigeix Fernando Grande-Marlaska han lamentat que Amnistia Internacional «confon la falta de suport al seu relat amb una pretesa falta d'investigació». «A Espanya es varen dur a terme investigacions de manera exhaustiva i independent, però no varen validar els seus postulats i prejudicis, per això per a ells no són vàlides», han indicat.