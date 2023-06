Plataforma per la Llengua reprèn la campanya 'Vota per la llengua' per defensar el català en les eleccions del 23J

L'ONG del català ha reprès aquest dijous la campanya www.votaperlallengua.cat per demanar a la ciutadania que voti amb consciència lingüística a les eleccions generals del 23 de juliol.

Amb aquesta campanya, Plataforma per la Llengua també busca que els partits es comprometin a defensar el català a les corts espanyoles, sobretot després dels resultats de les eleccions municipals i autonòmiques i, en especial, a conseqüència dels acords de govern entre PP i VOX al País Valencià i a les Illes Balears. «S'han conformat governs molt hostils envers la llengua catalana, i poden posar en perill la preservació dels drets lingüístics dels catalanoparlants», han explicat des de l'entitat.

Representants de l'entitat iniciaran una ronda de contactes amb diferents partits del domini lingüístic estatal que concorreran a les eleccions generals, per tal de traslladar-los les línies prioritàries d'acció en l'àmbit lingüístic.

A través d'aquesta campanya, l'ONG del català vol fer una crida a la ciutadania a adherir-se al seu programa marc, on defineixen quines han de ser les línies d'actuació prioritàries d'un futur nou govern estatal i dels representants a les corts generals per tal de garantir els drets dels catalanoparlants.

«Cal que les administracions compleixin la normativa lingüística i emprenguin les mesures necessàries per promocionar l'ús de la llengua catalana. I la ciutadania, d'altra banda, ha de fer servir les eleccions per exigir-los nous compromisos en matèria de política lingüística». A més, l'entitat ha demanat als partits «que actuïn amb unitat i es facin fronts comuns» per tal de defensar els drets lingüístics.

Des de Plataforma per la Llengua asseguren tenir «molt clares» quines han de ser les prioritats estratègiques dels representants a les corts pel que fa a la defensa de la llengua catalana: