Els joves de 18 anys ja poden sol·licitar el Bo Cultural Jove amb 400 euros per gastar en cultura o en espectacles taurins

Un total de 12.263 joves de les Balears nascuts el 2005 ja poden sol·licitar el Bo Cultural Jove, amb el qual disposaran de 400 euros destinats a l'adquisició i el gaudi de productes, serveis i activitats culturals.

Es tracta de la segona edició d'aquest programa, que impulsa el Ministeri de Cultura i Esport, i aquesta xifra es correspon amb les persones residents en l'arxipèlag que compleixen 18 anys durant el 2023, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística.

En un comunicat, el Ministeri ha explicat que per a sol·licitar el bo, han de registrar-se i realitzar la sol·licitud en la pàgina web www.bonoculturajoven.gob.es fins al pròxim 30 de setembre.

És imprescindible que, prèviament, els interessats obtinguin alguna de les tres formes d'identificació digital, com poden ser Cl@ve amb registre bàsic --que es pot sol·licitar i obtenir per videotelefonada--, Cl@ve amb registre avançat --de manera presencial i per a aquells que no hagin complert encara els 18 anys-- o bé el Certificat digital.

Els joves interessats a sol·licitar el Bo Cultural Jove poden realitzar el tràmit personalment o a través de la representació d'un adult, per a això cal adjuntar el formulari que es descarrega a la pàgina web, correctament signat pel beneficiari i el seu representant. En aquests casos, el llibre de família no és un document acreditatiu de la representació.

Tenen dret a accedir a aquest programa les persones joves de 18 anys amb el títol de 'nacionalitat espanyola', així com aquelles estrangeres que ostentin residència legal a l'Estat espanyol, sol·licitants d'asil, desplaçats temporals o les persones estrangeres extutelades en tràmits d'obtenció del permís de residència.

A partir de la concessió de l'ajuda, les persones beneficiàries disposen d'un any per a utilitzar els 400 euros en productes o serveis culturals en els establiments adherits, que ja superen els 3.000 a tot l'Estat.

El Bo Cultural Jove funciona amb una targeta prepagament que les persones beneficiàries poden tenir en format virtual en el seu dispositiu mòbil o en format físic que rebrà en el seu domicili o adreça indicada en la sol·licitud. Amb aquesta targeta pot gaudir d'experiències i productes culturals, que es divideixen en tres sectors per a afavorir la diversificació entre els diferents sectors culturals.

D'una banda, 100 euros estan destinats a productes físics, com a llibres, premsa o discos; altres 100 euros per a productes digitals, com a premsa digital, podcast, videojocs en línia i plataformes virtuals, i els altres 200 euros per a arts vives, entre els quals es contempla teatre, òpera, cinema, dansa i museus. També, en una curiosa decisió del Govern espanyol, es poden gastar els doblers en espectacles taurins.