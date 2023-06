Yolanda Díaz reivindica l'acord de l'esquerra: «Demostrarem que la política pot trencar amb la resignació i el cinisme»

La líder de Sumar i candidata al 23J, Yolanda Díaz, ha reivindicat aquest dissabte haver aconseguit «el millor» i més ampli acord de l'esquerra a l'Estat espanyol i ha proclamat que, després d'aquest pacte de «l'esperança», arrenca la campanya on «no agitarem la por» i es dirigiran a la ciutadania amb «maneres diferents de fer política».

Entre les formacions que han subscrit l'acord final de Sumar s'hi troben: Drago Canarias, la Chunta aragonesista, Alianza Verde, En Comú Podem, IU, Ara Més, Más Madrid, Más País, Podemos, Compromís, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Izquierda Asturiana i Batzarre.

«El nostre objectiu és que es pot trencar amb la resignació (...) Aquest és el nostre horitzó i no fallarem», ha assegurat Díaz durant una declaració després del registre de la confluència ha i subratllat que la gent desitjava que l'espectre progressista es «donés la mà».

La vicepresidenta segona del Govern espanyol ha subratllat que totes les formacions polítiques han estat a «l'altura de les circumstàncies» i han donat «el millor de si». «Demanàveu un acord i hem aconseguit acord», ha traslladat Díaz davant l'auditori per a emfatitzar que precisament el diàleg i el pacte és el que ha marcat la seva gestió durant aquesta legislatura.

D'aquesta manera, Díaz ha llançat un missatge positiu que contrasta per la tensió i crítiques desplegades per Podemos, que aquest dissabte mateix ha instat de nou a continuar negociant perquè no s'exclogui a la ministra espanyola d'Igualtat, Irene Moreno, de les llistes electorals.

I en aquest sentit, Díaz ha assegurat que no demanaran a ningú que els voti «per por» i sí per «esperança» i «il·lusió», atès que els comicis generals no van dels últims quatre anys sinó del futur, dels pròxims vuit anys.