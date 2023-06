La CUP posa en marxa un procés assembleari per a decidir si es presenta a les eleccions espanyoles

Davant la convocatòria d’eleccions al Congrés espanyol el pròxim 23 de juliol anunciada pel president del Govern Pedro Sánchez, la CUP ha iniciat un procés assembleari per a valorar l’opció de presentar-se o no a les eleccions espanyoles.

L’organització va iniciar la setmana passada, a través de la convocatòria del Consell Polític -el màxim òrgan polític entre Assemblees Nacionals- , el procés per a debatre i decidir de quina manera la CUP ha d’afrontar aquesta contesa electoral. Un cop fet el traspàs de la informació i documentació necessària, s’ha iniciat el procediment corresponent per tal que la militància decideixi entre l’opció de presentar o no una llista per anar al Congrés dels Diputats.

Durant aquesta setmana es desenvoluparan les Assemblees Territorials Plenàries, on hi participa tota la militància de la CUP i hi serà convidada la militància (territorial) de les organitzacions de la Taula de l’Esquerra Independentista, també la de les organitzacions que han donar suport a la candidatura actual (espai Per la Ruptura) i totes aquelles simpatitzants de les assemblees locals que estiguin estat avalades per aquestes.

El proper dissabte, 10 de juny, s’anunciarà en roda de premsa el resultat de les votacions després del Consell Polític que es durà a terme a Sant Pere de Ribes.