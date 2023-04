Diverses entitats de defensa dels DDHH demanen l'alliberament dels líders del Hirak del Rif

La comunitat rifenya i amaziga, i diverses entitats de defensa del DDHH de Catalunya, han impulsat una proposta de resolució al Parlament de Catalunya per demanar l'alliberament dels activistes del Moviment Popular del Rif (Hirak) al Marroc.

La proposta de resolució es va registrar el passat dimecres al Parlament de Catalunya. En ella es recorda que fa cinc anys que els líders de l'Hirak estan a la presó per exercir els seus drets a la llibertat d'expressió i reunió de forma pacífica.

Les organitzacions que hi donen suport són l'ANC, Amnistia Internacional, la Casa

Amaziga de Catalunya, el CIEMEN, Hirak Catalunya, la Fede.cat, NovAct, Òmnium Cultural, SUDS i Canal EuroArab.

Han volgut aprofitar aquest cinquè aniversari de les condemnes per demanar a les autoritats marroquines l'alliberament dels activistes empresonats i exigir la protecció dels drets individuals i col·lectius del poble rifeny, així com investigar de forma independent els possibles casos de tortura i maltractaments a les persones detingudes per part d'agents policials.

Pels vincles culturals amb el poble amazic i rifeny i pel compromís amb els seus drets humans individuals i col·lectius, les organitzacions impulsores d'aquesta iniciativa demanen a les institucions de Catalunya, Espanya i Unió Europea que pressionin el Govern del Marroc per l'alliberament de l'Hirak Rif.

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC), en col·laboració amb el Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals (CIEMEN), va organitzar un acte amb la comunitat rifenya i amazic a mitjan any passat on denunciaven conjuntament aquesta realitat.