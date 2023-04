ERC: «L'ONU constata l'ús arbitrari d'alguns instruments de l'Estat espanyol per aturar l'independentisme»

Esquerra Republicana de Catalunya ha informat aquest dilluns que cinc relators de les Nacions Unides «han evidenciat que ERC és una organització altament represaliada», i han instat el govern espanyol a prendre mesures «per aturar la persecució política» contra el partit i el conjunt de l'independentisme.

El document a què fa referència ERC està signat pels relators sobre la llibertat de reunió i associació, la relatora sobre la llibertat d'opinió i expressió, la relatora sobre la independència de magistrats i advocats, la relatora sobre drets humans i llibertats fonamentals, i el Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària.

La secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, va presentar a les Nacions Unides una comunicació en nom d'una representació transversal de víctimes de l'organització «per denunciar els greuges de la repressió contra l'independentisme».

La comunicació de Rovira recollia una actualització dels greuges de la repressió política de l'Estat espanyol contra el conjunt del moviment independentista. Des del partit català expliquen que «les Nacions Unides mostren preocupació davant dels fets denunciats per la secretària general i un ús indegut del dret penal i el poder fiscalizador de l'Estat espanyol per judicialitzar líders i membres de la societat civil que simpatitzin amb Esquerra Republicana».

Segons relata ERC, les Nacions Unides «alerten del risc de criminalització d'aquest grup de persones es converteixi en un patró sistemàtic per a la construcció de la causa general contra l'independentisme». Els relators de l'ONU també afegeixen que els fets denunciats «poden constituir una violació greu de la llibertat d'associació i reunió pacífica».

L'organisme internacional ha expressat inquietud per la «persecució i estigmatització» dels membres d'Esquerra Republicana, el «dret a una defensa efectiva i a un judici imparcial, transparent i efectiu» dels casos oberts contra aquestes persones, així com per «la base fàctica i jurídica» de les detencions i càrrecs presentats contra ells.

L'ONU també es qüestiona «la proporcionalitat de les penes i considera preocupant la repressió econòmica i el fet que es vinculessin unes millors condicions penitenciàries a canvi d'un cessament de l'exercici de certs drets o postures polítiques».

Segons Rovira, aquests fets evidencien que «Nacions Unides constata la repressió política i exigeix al Govern espanyol que prengui les mesures necessàries perquè hi posi fi».