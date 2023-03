Quaranta entitats participaran en la Conferència Nacional del Moviment Civil Independentista, organitzada per l'ANC

L'Assemblea Nacional Catalana està preparant la Conferència Nacional del Moviment Civil Independentista, que tindrà lloc aquest pròxim 11 i 12 de març al Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya. L'objectiu que busca l'entitat és consensuar les actuacions principals a dur a terme i constituir un Pacte Nacional del Moviment Civil per la Independència.

Els temes de debat s'articulen en tres fronts: el front civil, l'institucional i l'internacional. Entre les ponències es troben títols com 'Noves formes d'institucionalització', 'Impuls polític institucional i lideratge de l'independentisme unilateral', 'La transició cap a la independència: aspectes econòmics' o 'Espais de poder i societat civil. El control necessari de les eines de país', entre altres.

Des de l'ANC han estimat l'assistència de mig miler de persones i de quaranta entitats al llarg del cap de setmana, com Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència, el Consell de la República, Debat Constituent, la Intersindical, Plataforma per la Llengua, USTEC-STES i Comissió de la Dignitat, entre d'altres. «Totes les aportacions es valoraran per introduir-les a les conclusions de la cloenda i en un document que es publicarà posteriorment», han assegurat des de l'organització.

El dissabte dia 11, a les 9:30 hores es donarà el tret de sortida als debats de les entitats, mentre que a partir de les 16 hores serà el torn dels particulars. El diumenge 12 a les 11:30 hores se celebrarà l'acte de cloenda, on s'exposaran les conclusions més rellevants dels debats, i que es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Assemblea.

La Conferència comptarà amb ponents com l'exvicepresident del Parlament de Catalunya, Josep Costa; Elisabet Almeda, catedràtica de Sociologia a la Universitat de Barcelona i activista feminista; Toni Fitó, vicepresident de la Cambra de Comerç de Barcelona; Elisenda Paluzie, expresidenta de l'Assemblea i catedràtica en Economia a la Universitat de Barcelona; Jaume Ventura, Doctor per Harvard, catedràtic a la Pompeu Fabra; Alexandra Vallugera llicenciada en ciències polítiques a la Universitat de Bergen, Noruega, i màster en Economia i Desenvolupament Internacionals per CIDOB; o Zahia Guidoum, coordinadora de Decidim País Valencià i membre del Catalonia Global Institute.