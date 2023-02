El Govern espanyol autoritza un homenatge a la División Azul malgrat la nova llei de Memòria Democràtica

Any rere any, els neonazis aconsegueixen el permís del Govern espanyol per a commemorar la batalla de Krasni Bor, que va tenir lloc entre el 10 febrer de 1943, i reivindicar la División Azul.

Enguany, la ultradreta ha tornat a aconseguir el beneplàcit per a fer aquesta celebració a Madrid, en el 80è aniversari de la batalla. Així recordaran els espanyols de la División Azul i els alemanys de les Waffen-SS que varen resistir l'ofensiva soviètica a prop de Leningrad el febrer de 1943.

Sábado 11 de Febrero en Madrid. Aniversario de la Batalla de Krasny Bor. Homenaje a la División Azul y a todos los Caídos por Europa. pic.twitter.com/YczkkSyYKj — Juanca Gómez Otero (@JuancaGOtero1) February 9, 2023

Cal recordar que al 2021, varen sortir a la llum imatges esborronadores d'aquesta mateixa manifestació. Unes 300 persones varen desfilar pels carrers de Madrid fins al cementeri de 'La Almudena'. La desfilada va esdevenir un autèntic catàleg dels horrors: simbologia nazi i himnes feixistes; crits d'«España, una, grande y libre»; negació de l'Holocaust discursos afirmant que «el jueu és el culpable» o «el feixisme és alegria, camarades»; un capellà afirmant que «el marxisme nega el príncep de la pau que és Jesús»; un parenostre; crides a desobeir les normes sanitàries contra la Covid; banderes espanyoles amb la creu gammada i salutacions feixistes.

Una commemoració que continua malgrat la nova llei

La Llei de Memòria Democràtica que va aprovar el Govern espanyol el 2022, que es va crear per «emparar millor la memòria de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme», no ha impedit l'autorització d'aquesta commemoració feixista.

Recordem que la Llei considera contraris a la memòria democràtica aquells actes efectuats en públic que comportin «descrèdit, menyspreu o humiliació de les víctimes o dels seus familiars, i suposin exaltació personal o col·lectiva, de la revolta militar, de la Guerra o de la Dictadura, dels seus dirigents, participants al sistema repressiu o de les organitzacions que varen sustentar el règim dictatorial».