Laura Borràs, presidenta del Parlament de Catalunya, anuncia un parèntesi en la seva vida pública «per centrar-se a defensar la seva innocència»

L'actual presidenta del Parlament de Catalunya i de la formació política Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha anunciat aquest dijous horabaixa «una pausa en la vida pública» per defensar la seva innocència davant l'acusació de la fiscalia per prevaricació i falsedat documental en la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

La fiscalia vol que sigui condemnada a sis anys de presó i a vint-i-un d'inhabilitació, per haver adjudicat suposadament de manera irregular divuit contractes a un altre dels acusats, l'informàtic Isaías Herrero, per a un seguit de projectes entre el 2013 i el 2018.

El dia abans que comenci el judici al TSJC, Borràs ha publicat un vídeo al seu compte de Twitter on anuncia aquest «parèntesi», tot agraint les mostres de suport que ha rebut «donant-li tota la força i benzina que necessita per sobre portar tot el que a partir d'ara vendrà».