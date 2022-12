Amnistia Internacional: «Investigacions estancades i inadequades denoten encobriment sis mesos després dels 37 morts a la frontera de Melilla»

La deplorable omissió de les autoritats espanyoles i marroquines respecte a garantir la veritat i la justícia per a almenys 37 persones subsaharianes mortes i 77 més que continuen en parador desconegut, després dels fets letals que varen tenir lloc a la frontera de l'enclavament espanyol de Melilla, denota «encobriment», afirma Amnistia Internacional en un informe publicat quan es compleixen sis mesos de la tragèdia.

L'informe 'Lo golpearon en la cabeza para comprobar si estaba muerto. Pruebas de crímenes de derecho internacional cometidos por España y Marruecos en la frontera de Melilla' descriu detalladament els fets que varen tenir lloc quan persones migrants i refugiades subsaharianes varen intentar passar del Marroc a Espanya el 24 de juny. Les autoritats de tots dos costats de la frontera no han garantit investigacions efectives i transparents per a establir la veritat del que va passar aquell dia. Així, famílies i organitzacions expertes que cerquen les persones desaparegudes s'han vist obstaculitzades reiteradament per les autoritats marroquines.

«Quan es compleixen sis descoratjadors mesos, les autoritats espanyoles i marroquines continuen negant qualsevol responsabilitat en la massacre de Melilla. Cada dia es fa més gran la muntanya de proves de greus i múltiples violacions de drets humans, entre les quals la mort il·legítima i els maltractaments infligits a persones refugiades i migrants i, fins avui, la manca d'informació sobre la identitat de les persones mortes i la sort de les qui es troben en parador desconegut», ha afirmat Agnès Callamard, secretària general d'Amnistia Internacional.

«Això denota encobriment i racisme, i posa més sal a ferides ja doloroses. És essencial que tots dos governs garanteixin la veritat i la justícia respecte al que va passar aquell dia per a impedir que torni a succeir», ha remarcat.

A partir de declaracions de testimonis presencials, de material videogràfic i imatges de satèl·lit, l'informe descriu un panorama detallat i penós del que va passar quan 2.000 persones migrants i refugiades varen intentar entrar a Melilla pel pas fronterer conegut com a 'Barrio Chino'. Davant la manca de transparència de tots dos governs, Amnistia Internacional va escriure tant al govern marroquí com a l'espanyol per a demanar-los que compartissin informació sobre el mandat i l'estat de les investigacions. L'organització també va compartir amb tots dos governs un resum de les conclusions al novembre. No s'ha rebut cap resposta.

L'informe mostra que els fets ocorreguts aquell dia eren previsibles, i la pèrdua de vides, evitable. Revela que, en els mesos i dies previs al 24 de juny, persones refugiades i migrants als voltants de Melilla varen patir un increment dels atacs de les forces de seguretat marroquines. A moltes els varen cremar i destruir totes les seves pertinences, la qual cosa va impulsar milers de persones a caminar fins a la frontera, on les autoritats marroquines i espanyoles els van respondre amb força il·legítima i letal.

Quan s'acostaven, la policia els va llançar pedres i va disparar gas lacrimogen contra elles. Moltes de les persones ferides varen continuar rebent cops i puntades quan ja estaven en el sòl, semiinconscients, sense poder respondre, o respirant amb dificultat.

Unes 400 persones varen ser acorralades per les forces de seguretat marroquines en una petita zona barrada. En col·laboració amb l’Evidence Lab d'Amnistia Internacional, un model de 3D immersiu i la reconstrucció visual dels fets ofereixen una perspectiva esgarrifosa dels esdeveniments i de l'actuació de les forces de seguretat, que podria constituir tortura i podria haver donat lloc a homicidis il·legítims.

Ni les autoritats marroquines ni les espanyoles van prestar assistència mèdica urgent i adequada a les persones ferides, i fins i tot van negar l'accés a la zona a l'equip d'una ambulància de Creu Roja, mentre desenes de persones quedaven desateses a ple sol durant almenys vuit hores.

Es calcula que unes 500 persones varen ser traslladades en autobusos a zones remotes del país, on els varen treure les seves possessions i les varen abandonar al voral de la carretera sense atenció mèdica. Algunes persones varen dir a Amnistia Internacional que havien estat traslladades per la força a més de 1.000 quilòmetres de la frontera.

Ni el govern del Marroc ni el d'Espanya han donat a conèixer els resultats preliminars de cap investigació sobre el nombre de persones que varen perdre la vida i les causes de la seva mort, ni en cap moment han anunciat que estiguin investigant l'ús de la força pel personal de les fronteres. Cap dels dos governs ha fet públic tot el material gravat per alguna de les moltes càmeres de vigilància al llarg de la frontera, i les autoritats espanyoles s'han negat a obrir una investigació independent.

En lloc de fer costat a les famílies i les ONG perquè duguin a terme la cerca de les persones desaparegudes i mortes, les autoritats marroquines han fet que aquestes iniciatives resultin pràcticament impossibles. Això ha resultat angoixant per a les famílies que intenten localitzar els seus éssers estimats. Jalal, germà d'Abdel Shakour Yehia, sudanès de 24 anys, va dir a Amnistia Internacional: «Si el meu germà estigués viu, s'hauria posat en contacte amb nosaltres, així que crec que ha desaparegut».

Des de fa més d'un decenni, persones expertes de les Nacions Unides han expressat preocupació pel tracte discriminatori que es dispensa a les persones subsaharianes en aquesta frontera. El 1r de novembre de 2022, la relatora especial de l'ONU sobre les formes contemporànies de racisme, discriminació racial, xenofòbia i formes connexes d'intolerància va afirmar que la violència de Melilla «revela l’statu quo de les fronteres de la Unió Europea, és a dir, l’exclusió radicalitzada i violència letal per a impedir l'entrada de persones d'origen africà i del Pròxim Orient i d'altres poblacions no blanques».

«La força il·legítima emprada a Melilla ha deixat una taca inesborrable no sols a les mans de les forces de seguretat marroquines i espanyoles, sinó també a mans de totes les persones que impulsen polítiques migratòries racistes, basades en la probabilitat d'infligir danys i violència als qui intenten travessar fronteres. En comptes de fortificar les fronteres, les autoritats han d'obrir vies segures i legals per a les persones que busquen seguretat a Europa», ha declarat Agnès Callamard.

«Les autoritats marroquines i espanyoles han de ser transparents pel que fa al mandat i abast de qualsevol investigació que existeixi, i no només garantir que es duen a terme de manera efectiva cooperant amb elles plenament, sinó també garantir que el seu mandat s'amplia per a incloure els motius de preocupació relacionats amb el racisme», ha remarcat.