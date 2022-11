Una jutgessa suspèn l'emissió del segell de Correus que commemora el centenari del PCE

Una jutgessa del jutjat 30 del Contenciós-Administratiu de Madrid ha decidit suspendre cautelarment l'emissió del segell de Correus que commemora el centenari del Partit Comunista d'Espanya (PCE), segons ha avançat 'La Vanguardia'.

La magistrada atén així una petició presentada per l'Advocats Cristians per a paralitzar el segell de Correus. Des de l'associació han confirmat que encara no han rebut la notificació oficial, però la presidenta d'Advocats Cristians, Polonia Castellanos, ha celebrat la decisió de la magistrada en considerar «intolerable» que s'utilitzin les administracions públiques per a «promocionar una ideologia».

«Emetre aquest segell va en contra del deure de neutralitat de les administracions públiques, de la llei de memòria històrica i fins i tot de la resolució del Parlament Europeu», ha afegit.

A més, Advocats Cristians assegura que «suposa l'exaltació d'un partit polític que va cometre crims i va perseguir milers de persones únicament per raó de la seva fe».

Correus va anunciar l'emissió d'aquest segell commemoratiu del PCE, que tindria una tirada de 135.000 exemplars i que costaria 0,75 euros, a partir del pròxim dilluns.

En aquest sentit, el PP, Vox i Ciudananos també van censurar la decisió de Correus d'emetre aquest segell commemoratiu, arribant a demanar la dimissió del seu director, Juan Manuel Serrano.

Per part seva, el ministre de Consum i líder d'IU, Alberto Garzón, ha qualificat de «vergonyosa i simptomàtica» la decisió de la jutgessa de suspendre cautelarment l'emissió del segell.