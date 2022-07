[VÍDEO] Denuncien que el Govern espanyol ignora l'Any Fuster: «Això no passaria si la seva obra estigués en castellà»

El Govern espanyol ha remarcat que no preveu una «implicació important» del Ministeri de Cultura a l'hora de col·laborar en la celebració i commemoració de l’Any Fuster en el centenari del naixement de l'assagista més influent de les lletres catalanes: el valencià Joan Fuster. En una resposta, el Govern espanyol va indicar que no té previstes «mesures específiques de suport» per a posar en valor la seva obra.

Per això, el senador Carles Mulet (Compromís), en una compareixença del ministre de Cultura, Miquel Iceta, ha lamentat que Fuster «no estiga sent tractat com mereix des de les institucions de l'Estat».

«Això no hauria passat si la seua obra en comptes d'estar escrita en la segona llengua més parlada de l'Estat ho haguera estat en la primera, perquè si cerquem a Google constatem la implicació del Ministeri en molts altres homenatges com amb Camilo José Cela, Emilia Pardo Bazán, Carmen Laforet, Fernando Fernán Gómez o Miguel Delibes, curiosament intel·lectuals que han desenvolupat la seua obra en castellà. Mai tenen iniciatives com aquestes en el cas d'intel·lectuals i artistes que han desenvolupat la seua obra en una altra llengua diferent del castellà, per la qual cosa cada vegada veiem més lluny la implicació del Ministeri mane qui mane, com si foren de segona les cultures no castellanes», ha explicat el portaveu de Compromís.

La justificació d'Iceta indigna: el Ministeri és de totes les cultures d'Espanya i preveuen col·labora projectant a Frankfurt un 25% d'autors no castellans o un programa en RNE en el qual es parlarà de Gabriel Ferrater i Joan Fuster. Resposta que no ha convençut Mulet que ho ha considerat «insuficient» per a un personatge de la talla de Fuster. «Si demanàrem els actes realitzats per iniciativa pròpia del Ministeri i amb la col·laboració amb altres entitats en les diferents llengües, seria tot més evident. El PERTE de les llengües, que preveu 1.100 milions d'euros per al castellà i 30 per a la resta, és un exemple més de la jerarquització i de com es relega les llengües que precisament més protecció necessiten. Volem recordar-li que la discriminació per raó de llengua té la mateixa categoria que la de sexe, raça o religió, senyor ministre. Ací vostès no tenen cap iniciativa, se sumen, van a remolc», ha afegit.

Des de Compromís, el senador confia que es faci una rectificació de les respostes oficials i de les declaracions després de la compareixença d'Iceta i s'intensifiqui la col·laboració amb els actes ja en marxa organitzats per la Generalitat Valenciana de manera que, en posteriors commemoracions d'autors, «es mire també pels escriptors de totes les autonomies independentment de la seua llengua de creació, organitzant i liderant esdeveniments amb el nivell d'implicació que es mereixen».