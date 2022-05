El Parlament de Catalunya demana la dimissió de Margarita Robles pel Catalangate

El Parlament de Catalunya ha demanat la dimissió de la Ministra espanyola de Defensa, Margarita Robles, per les seves declaracions amb relació al Catalangate, en les quals va reconèixer i justificar «l'espionatge massiu a dissidents polítics, advocats i societat civil, impròpies d'una democràcia plena i compromesa amb els drets humans», paraules textuals de Robles. Així ho ha demanat ERC per mitjà d'una moció, aprovada amb els vots de Junts i la CUP.

Aquesta iniciativa apel·la la necessitat d'impulsar el dret a petició dels diputats afectats per l'escàndol davant l'Eurocambra. Concretament, proposa enviar tres parlamentaris catalans a Europa per tal que denunciïn el cas, tot acollint-se a l'article 203 del reglament del parlament i l'article 2 del tractat de la UE.

Per altra banda, el Parlament ha instat el Govern català perquè inicii les actuacions legals pertinents per conèixer els motius de l'espionatge i així instar el Govern espanyol a modificar la llei sobre secrets oficials. «No es pot fer com si no ha passat res, i s'equivoca qui creu que amb el cessament de Paz Esteban com a directora del CNI s'acaba la depuració de responsabilitats», ha declarat la portaveu d'ERC, Marta Vilalta.

També, ha afegit que calen garanties per a la resolució democràtica del conflicte, i ha assegurat que l'aposta per la negociació «es fa evident que és ara més necessària que no ma». És prioritari «desinfectar les clavegueres de l'estat», ha dit el diputat de Junts Josep Rius.

La CUP també ha reclamat mesures immediates per evitar que el Govern espanyol «continuï espiant a les persones amb l'excusa de la seguretat nacional», ha dit la diputada Montserrat Vinyets; qui ha alertat que, en aquest sentit, «algú que tingui alguna cosa que no vulgui que se sàpiga de la seva vida personal pot ser víctima de xantatge».