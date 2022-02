L'Audiència espanyola torna a imputar Repsol, CaixaBank, Brufau i Fainé en el cas Villarejo

L'Audiència espanyola ha ordenat reobrir les investigacions contra Repsol i CaixaBank. A més a més, en la resolució, ha assegurat que la instrucció del cas Tandem revela indicis de suborn i descobriment i revelació de secrets.

També, el tribunal ha estimat els recursos presentats per la fiscalia, l'expresident de la constructora Sacyr Luis del Rivero i Unides Podem en contra de l'arxivament provisional de les investigacions contra el president de Repsol, Antoni Brufau, i el president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, en una de les peces del cas Villarejo. Aquesta ordre havia estat donada pel jutge Manuel García Castellón.

L'Audiència espanyola considera que tot es desprèn de l'encàrrec que va fer Repsol, en què posteriorment es va afegir CaixaBank, perquè el grup Cenyt, encapçalat per l'excomissari Villarejo, investigués a l'empresari del Rivero, la seva dona i persones vinculades a Sacyr, que anteriorment havien format part de l'empresa petroliera. Per la seva banda, García Castellón va resoldre l'arxivament de les diligències perquè no constaven documents o enregistraments que acreditessin que Brufau o Fainé participessin en la contractació de Cenyt.