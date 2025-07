Escàndol del PP: Montoro hauria obtingut dades tributàries reservades sobre Rato, Pujol, Rafel Nadal i la Gürtel

L’exministre espanyol d’Hisenda pel PP, Cristóbal Montoro, presumptament va obtenir de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) informació reservada sobre polítics i famosos quan va ocupar el càrrec entre el 2011 i el 2018.

Així consta en el sumari del cas destapat aquesta setmana i pel qual se li imputen un total de 7 delictes, entre ells formar part d’una trama per a beneficiar empreses a través de la promulgació de lleis favorables als seus interessos.

En els correus transcrits hi ha informació sobre els polítics Rodrigo Rato, Esperanza Aguirre, l'esportista manacorí Rafa Nadal, el cas Gürtel, el cas Pujol i el Canal d'Isabel II. En el cas de Nadal i Aguirre, els correus al·ludeixen a inspeccions fiscals a tots dos.

La Fiscalia especial contra la corrupció i la criminalitat organitzada, en col·laboració amb l'Agència Tributària, constata així correus electrònics relatius al tractament d'informació delicada i legalment protegida, i altres relatius a una eventual intervenció sobre decisions de funcionaris públics.

L'adreça de correu

Una de les adreces de correu corporatiu que rebia aquestes informacions amb informació rellevant i protegida era 'aromero', «a qui, es dirigien els remitents com a ‘Ministre’», segons Fiscalia.

Així, «corroborarien que aquesta adreça de correu electrònic correspondria al llavors ministre d'Hisenda Cristóbal Montoro, no sols per citar-se com a destinatari el ‘Ministre’», dia el ministeri fiscal.

Per a Fiscalia, també és rellevant que, en ser una bústia corporativa del Ministeri, l'assumpte reflectit en els correus «confirmaria que tal destinatari rep informació en assumptes propis de l'exercici de tal cartera Ministerial».