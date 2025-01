L'any 2025 arriba amb pujades importants dels preus dels productes més bàsics

L'any 2025 comença amb pujades de preus en el productes més bàsics i una important pujada d'impostos sobretot a la classe mitjana.

IVA

El que primer notarem serà a la senalla de la compra, ja que l'IVA dels aliments bàsics tornarà al 4% (estava al 0% per a fer front a la crisi inflacionària), mentre que el de la pasta i els olis de llavor tornarà a situar-se en el 10%.

Encendre la llum o posar la calefacció també ens costarà més, ja que l'IVA torna al 21%; fins a aquest passat dimarts estava en el 10%, ja que el Govern espanyol també el va rebaixar pel fet que la inflació es va disparar.

Gas

El gas també és més car, ja que la tarifa regulada de gas natural (la més habitual) pujarà un 10% en el primer trimestre de l'any respecte al període octubre-desembre.

Tabac

Fumar també és més car, ja que aquest dimecres ha entrat en vigor un nou impost sobre els líquids per a cigarrets electrònics i altres productes relacionats amb el tabac.

Carburants

Si bé encara no estan en vigor, abans de l'1 de març el Govern espanyol haurà d'aplicar una pujada sobre l'impost del dièsel, que iguali la càrrega que suporta aquest carburant amb la de la benzina i que li exigeix Brussel·les; l'Executiu de Sánchez l'està negociant amb els seus socis. Un moviment que encarirà aquest carburant en al voltant d'11 cèntims; uns sis euros més per dipòsit de 50 litres.

Impostos

Fiscalitat

En matèria fiscal destaca l'aplicació del tipus mínim del 15% a les grans multinacionals; així com la reconfiguració del gravamen a la banca, que passarà de ser una prestació patrimonial a un impost, la qual cosa implica que les hisendes forals i les comunitats autònomes el podran gestionar. Aquest tribut tendrà un tipus progressiu sobre els marges d'interessos i comissions de cada entitat, que serà de l'1% fins als 750 milions d'euros; del 3,5% fins als 1.500 milions; del 4,8% fins als 3.000 milions; del 6% fins als 5.000 milions; i del 7% des de 5.000 milions d'ara endavant.

Una altra novetat important d'aquest nou exercici és que s'ha incrementat en dos punts la tributació de les rendes de capital superiors a 300.000 euros, exactament passaran del 28% al 30%.

El Govern espanyol també pretén aprovar un impost per a les empreses energètiques, però el PNB i Junts s'hi oposen. Mentre, el Ministeri d'Hisenda pretén prorrogar el gravamen que estava vigent fins al 31 de desembre de 2024. No obstant això, aquesta taxa va quedar derogada dissabte passat amb l'entrada en vigor de la reforma fiscal, que incloïa una disposició per a aquest propòsit que va tirar endavant a les Corts amb els vots de PP, PNB i Junts. Per a contrarestar-ho, l'Executiu va aprovar dilluns passat un decret per a restituir aquest impost, encara pendent de convalidació.

Baixa el rebut de la hipoteca

Afortunadament, no tot són males notícies i les persones que tenguin una hipoteca variable notaran una rebaixa considerable en la seva factura hipotecària. L'Euríbor acomiada l'any 2024 amb un regal per als hipotecats de les Balears, ja que la rebaixa de la quota hipotecària fregarà els 2.000 euros de mitjana.