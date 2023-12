La producció de vins de qualitat diferenciada de les Illes Balears assoleix el seu màxim històric

L'anyada ha tengut una producció de raïm destacable i de bona qualitat, la qual cosa permet que continuï l'increment sostingut en la producció de raïm local i de vi amb Denominació d'Origen i Indicació geogràfica Protegida dels darrers anys, aquesta és la principal conclusió de la verema d'aquest 2023.

El 2023 s'han veremat 2.107,5 hectàrees de vinya destinada a la producció de raïm per l'elaboració de vins de qualitat diferenciada -DOP i IGP-. Això es tradueix en el fet que la superfície ha sofert un increment de 95 hectàrees, un 4,9% més que l'any 2022. Amb relació a la producció de raïm, en aquesta campanya s'han superat les 11.000 tones de raïm: un 62% de raïm negre i un 38% de raïm blanc.

A més, la producció de raïm també s'ha incrementat un 9,7%, en part per l'augment de la superfície de vinya i per l'increment de producció de les vinyes joves. En aquest sentit, cal destacar que la producció per hectàrea ha estat de 5262 kg, un 4,5% superior respecte a la campanya anterior.

El raïm produït ha permès a més l'elaboració de 6,8 milions de litres de vi, un 7,7% més que l'any 2022, la qual cosa suposa un màxim històric de producció de vi de qualitat diferenciada de les Illes Balears. Al detall, el vi negre suposa el 45% de la producció, el vi blanc un 38% i el rosat, un 17%.