El Clúster de Transició Ecològica creix i aposta per la transició cap a un futur més respectuós amb el medi ambient

El Clúster de Transició Ecològica dels Illes Balears ha celebrat aquest dijous 6 de juliol la seva Assemblea General Ordinària corresponent al primer semestre de 2023.

L'acte, celebrat en el Teatre Municipal de Lloseta, ha comptat amb més d'una trentena de representants de les empreses i organitzacions associades al Clúster. L'esdeveniment ha estat un espai de trobada i debat en el qual els participants han pogut compartir idees, coneixements i experiències relacionades amb la transició cap a un futur més respectuós amb el medi ambient a les Illes Balears.

L'Assemblea General del Clúster TEIB ha proclamat al director general de TIRME, Rafael Guinea, com a nou president de l'entitat. Per part seva, Lucas Pastor, responsable de desenvolupament de negoci d'Estel Enginyeria i Obres, ha estat nomenat vicepresident I i Llorenç Bauzà, representant d'EMAYA com a vicepresident II, mentre que Borja Pons, conseller del Gas, serà el nou tresorer del Clúster. Es ratifica en la seva funció als assessors Pepe Novas i Iñaki Miranda.

A continuació, s'han presentat les noves incorporacions al Clúster com són: INTI Energia, G-Ener, ECT Projects, Poraxa, la UNED i TrueWorld Organization. Tots ells han pogut presentar les seves iniciatives més rellevants que les seves empreses han dut a terme per a contribuir a la millora del sector a les Illes Balears.

Així, la llista completa de membres actuals del Clúster TEIB seria: Acciona Generació Renovable, Alcort Ingienería, ASINEM, Autoritat Portuària de Balears, COEIB, ECT Projects, El Gas, EMAYA, Endesa, Estel Ingienería i Obres, G-Ener Solucions Energètiques, Institut Balear de l'Energia, Inti Energia Projectes, Poraxa, Xarxa elèctrica d'Espanya, REDEXIS, Robot, Sampol, TIRME, Trueworld Organization, UNED, UIB i Urbia Intermediacion Ingenieria i Serveis.

Un altre dels punts de l'ordre del dia ha estat l'aprovació de comptes i memòria d'activitats de 2022. La secretària general tècnica del TEIB, Marta Pons, ha estat l'encarregada de fer la presentació de la informació econòmica del clúster, amb el tancament de l'exercici 2022, i les activitats dutes a terme en el mateix any. Aquestes memòries han estat aprovades per unanimitat per part dels assistents