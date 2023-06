1 de juliol: Dia Internacional de les cooperatives arreu del món

Les cooperatives de tot el món porten celebrant el dia de les cooperatives des de 1923, però no va ser fins a 1995, l'any del centenari de la ACI (Aliança Cooperatives Internacional), quan l'Assemblea General de les Nacions Unides ho va proclamar oficialment com el Dia Internacional de les Cooperatives i es va establir la seva celebració anualment el primer dissabte de juliol. L'objectiu d'aquest dia és donar a conèixer les cooperatives i promoure els ideals del moviment, com la solidaritat internacional, l'eficiència econòmica, la igualtat o la pau mundial. Des de 1995, l'ACI i les Nacions Unides han establert el tema per a la celebració, per donar més visibilitat a aquest tipus d'empresa, on les persones són el més important i per això, també sigui un instrument per conscienciar la implicació dels governs, organitzacions internacionals, organismes especialitzats i organitzacions cooperatives nacionals i internacionals i així augmentar el coneixement sobre els trets que diferencien les empreses cooperatives de les altres empreses més convencionals. Des de l'organització no governamental l’Aliança Cooperativa Internacional, integrada per 316 organitzacions de 106 països, dels quals 274 són membres de ple dret i 42 associats i amb 3 milions de cooperatives arreu del món, això suposa un 12% de la població mundial i a nivell d'ocupació un 10% dels llocs de feina que hi ha al món. Aquest any la declaració institucional està centrat en la sostenibilitat, arribant a la commemoració 101 a nivell de l'ACI i el 29è Internacional de l'ONU amb aquest missatge: «Avui, com ho fem des de fa cent anys, volem commemorar una data que ens agermana, ens integra i ens potencia».

Al llarg del temps, hi ha hagut avanços i reculades en la manera en què les persones resolem les nostres necessitats.Hem sobrepassat situacions molt incertes i doloroses, algunes de manera recent… altres que perduren fins i tot en aquest moment. Vivim en un Món encara travessat per desigualtats socials i econòmiques, que urgeix resoldre. Un Món que innova de manera constant les seves maneres de produir i consumir, però que també clama per la cura dels seus ecosistemes.

En tot aquest temps, i des de fa gairebé dos segles, hi ha una manera d'organitzar les relacions econòmiques i socials que torna sostenible al desenvolupament dels pobles, les comunitats, les nacions… I és el model que volem continuar enfortint perquè el Món avanci definitivament en direcció a un futur sostenible.

Això requereix continuar integrant-nos, continuar teixint vincles entre les més de 3 milions de cooperatives de tots els continents…

I continuar incidint perquè el reconeixement que ja existeix de part de governs nacionals i organitzacions internacionals cap al nostre sector acabi consolidant un paradigma cooperatiu en tot el sistema de relacions a nivell global.

Només així podem pensar en un Món amb equitat, amb inclusió i amb un ferm exercici de la democràcia en el camp de la política i també en l'economia.

Mostrem que el creixement econòmic i la prosperitat poden i han d'anar de bracet del treball digne, de la reducció de les desigualtats, de la pau…

Aprofitem aquest primer de juliol per a mostrar al Món sencer com el vam fer, com ho feim i com ho continuarem fent''.

Les cooperatives construïm un món millor!

Per altra banda, La Unió de Cooperatives de Treball de les Illes Balears (UCTAIB) aquest divendres 30 de juny celebrarà una jornada a l'escola Amadip Esment de Son Rullan entre les 9.30 i les 13.30 hores amb motiu de la celebració del dia Mundial del Cooperativisme 1 de juliol, amb el títol 'Cooperatives per la sostenibilitat', i té com a gran objectiu: donar visibilitat a la implicació de les cooperatives en el desenvolupament sostenible, demostrant que les cooperatives des dels seus orígens a l'any 1844, amb els pioners de Rochdale, sempre han estat inspirades en els valors i principis cooperatius, portant en el seu ADN el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

La jornada començara amb les paraules d'en Juanjo Caldés, coordinador de l'Estalvi Ètic de Caixa Colonya i també molt compromès amb un món més humà i sociable que donarà pas a una conferència sobre cultura sostenible per part de la microcooperativa Triadart, després del berenar de productes Km0, podrem escoltar els alumnes de les cooperatives d'ensenyament: Son Verí Nou, Aula Balear i CIDE, que participaren a la Lliga de Debat i que parlaran «Sostenibilitat a les nostres escoles cooperatives, un canvi cap al futur» i finalitzarem amb la presentació del llibre 'Les aventures dels ODS', d'Anuska Crespí, una lectura imprescindible per aquest estiu, molt divertida però alhora molt instructiva.