Unió de Pagesos, El Pi i MÉS defensen 'Es Situat'

Unió de Pagesos de Mallorca s'ha mostrat aquest dissabte contrari al tancament «unilateral» de 'Es Situat', plantejat per la Cooperativa Camp Mallorquí, i ha demanat a les institucions, Ajuntament de Palma i Govern, «consens i diàleg».

Unió de Pagesos de Mallorca ha defensat que «si es vol continuar apostant per la sobirania alimentària, pel producte local i pel paisatge que defineix el territori, 'És Situat' de productors de MercaPalma no pot tancar de manera unilateral, sense consens amb els pagesos».

Segons el sindicat, 'És Situat' «és un element vertebrador on els pagesos de manera directa poden vendre els seus productes hortofructícoles als placers, restaurants o botigues». I, ha afegit, «els compradors posen cara i ulls a qui fa aquell producte».

Per aquesta raó, Unió de Pagesos ha demanat a l'Ajuntament de Palma, com a accionista Majoritari de MercaPalma, i a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, «consens i diàleg» per a esmenar aquesta problemàtica. 'Es Situat' de productors no pot morir», ha sentenciat.

EL Pi i MÉS també a favor de la continuïtat

El PI-Proposta per els Illes Balears ha demanat a MercaPalma que mantengui i millori les condicions d''És Situat', un espai on venen petits pagesos mallorquins.

De la seva part, el secretari general de MÉS i conseller electe, Jaume Alzamora, en declaracions a Europa Press, que Camp Mallorquí hagi manifestat la seva voluntat de tancar 'Es Situat' perquè «està perdent doblers deguts al desequilibri que li ha suposat la reducció del nombre de productors i la decisió de MercaPalma d'incrementar les seves tarifes segons l'IPC, no és una bona notícia».

'Es Situat', ha valorat Alzamora, «és un espai singular perquè no és habitual ni a Espanya ni a Europa disposar d'un mercat on els productors tenen un lloc per a vendre directament el seu producte com a majoristes».