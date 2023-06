La repressió contra la dissidència política costa als contribuents més de 30.000 milions d'euros cada any

Ara que estam en època de pagar els imposts directes que ens cobra l'Estat espanyol, és oportú recordar que ens costa als contribuents que l'Estat tengui capacitat coercitiva per obligar-nos a pagar aquests imposts.

El pensador Henry D. Thoreau, autor de 'La desobediència civil', (1849) va escriure: «Si 1.000 persones deixen de pagar els seus impostos, tal mesura no és ni violenta ni cruel, mentre que si els paguen, permeten a l’Estat cometre actes de violència i vessar la sang dels innocents. Aquesta és la definició d’una revolució pacífica.» Cal recordar que al nostre país hi ha diverses plataformes que conviden a fer objecció fiscal.

L’Estat espanyol disposa d’un seguit d’institucions, amb la monarquia hereva del franquisme al capdavant, la missió fonamental de les quals és «salvaguardar la unitat d’Espanya», un axioma que passa pel damunt de la llei i que dona cobertura a totes les accions contra qui gosi qüestionar-la.

Cal recordar que el Ministeri de Defensa costa 12.827,18 Milions de €; el manteniment dels cossos policials costa 7193 milions; els serveis secrets costen 337 milions; la repressió judicial ens costa gairebé 201 milions i la Casa Reial espanyola ens costa un mínim de 8.431 milions.

I això no és tot. Cal tenir en compte els fons reservats, que gairebé ningú sap quina xifra mouen i, també, que l'exèrcit espanyol té finançament amagat en els pressuposts de gairebé tots els ministeris i que la Casa Reial també camufla les seves despeses en partides, com per exemple 'Patrimonio Nacional', que manté els palaus i cotxes dels membres de la família reial espanyola