La companyia aèria Vueling ven «vols rebaixats» a preu negatiu, que s’encareixen aplicant el descompte de resident

Vueling, una de les majors companyies aèries que ofereixen servei entre les Illes Balears i el continent, és sovint objecte de crítica per pràctiques comercials dubtoses. N’és exemple el cobrament d’un suplement per l’equipatge de mà, fenomen comú a diverses companyies low cost, que fou declarat abusiu pels tribunals.

Qualcú entén alguna cosa? Preu d'un vol BCN-PMI amb @vueling , 13€ sense descompte de resident. Amb descompte, 15,67 €. Algú ho entén? pic.twitter.com/tULFZUwPFO — Sesmallor (@sesmallor) February 14, 2023

Aquesta companyia ha estat sovint criticada per establir en les seves tarifes, que exclouen les sempre estables i no reduïbles taxes aeroportuàries, preus completament irrisoris que de vegades freguen, literalment, escassos cèntims d’euro. Arran d’això, com que el descompte del 75% per a residents s’aplica només sobre el preu del vol i no sobre les taxes, sovint la diferència entre el cost per un viatger resident i un no resident és pràcticament nul·la.

Hola @vueling , me podrieu explicar com els billets amb un 80% de descompte (Familia nombrosa + Resident) són més cars que els que no tenen cap descompte? Gràcies. pic.twitter.com/j24FrvLsJs — Guifré (@Guifu17) January 30, 2023

Per més inri, segons han denunciat diversos consumidors, darrerament aquesta companyia ha adoptat una política comercial que no només anul·la els efectes del descompte de resident, sinó que els el fa perjudicial. Des de fa setmanes, Vueling ofereix vols a «preu reduït», fins i tot a un preu inferior a les taxes aeroportuàries, la qual cosa implica, a la pràctica, que el preu del simple passatge d’avió (únics diners que teòricament ingressa la companyia) sigui negatiu. Bàsicament, Vueling repercuteix sobre el consumidor les taxes però el paga perquè voli amb ells. El problema és que, aplicant el descompte de resident sobre un preu negatiu, el cost total del viatge no es redueix encara més, sinó que n’implica l’encariment.

Sense descompte de resident / Amb descompte de resident d'un 75%...

SETANTA-CINC PERCENT DE 🌟DESCOMPTE🌟 I SURT MÉS CAR I TOT (es mateixos vols dia 19 de gener) xddddd

Pd: me podeu menjar sa figa pic.twitter.com/1M3DfCuqFU — Mª Magdalena (@MadaLirolaSalas) January 10, 2023

Aquest fenomen és una evidència que el descompte de resident no compleix la utilitat que els poders públics, després de llargues reivindicacions ciutadanes, li vol conferir. Per contra, serveix per a dissenyar campanyes estratègiques mitjançant les quals s’enriqueixen a costa de l’erari públic, generant no només un perjudici als passatgers interessats en contractar els seus serveis sinó al conjunt de contribuents.